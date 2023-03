DJ EVG-Chef verlangt verhandlungsfähiges Angebot

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft EVG, Martin Burkert, hat angesichts des Warnstreiks am Montag von der Arbeitgeberseite ein "verhandlungsfähiges Angebot" gefordert. "Mobilität ist systemrelevant, auch ein Zeichen für eine Verkehrswende in diesem Land, und wir erwarten ... ein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch", sagte er bei einem Statement in Berlin. "Das liegt uns bis heute nicht vor." Burkert sprach von einem "historischen Momentum", dass erstmals gemeinsam mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ein Zeichen gesetzt worden sei. "Über 30.000 Kolleginnen und Kollegen sind unserem Aufruf gefolgt", erklärte er. Der Streik sei notwendig, "und er ist verhältnismäßig".

Die Gewerkschaft sei entschlossen, ihre Forderung nach 650 Euro mehr für alle Beschäftigungsgruppen oder alternativ 12 Prozent mehr durchzusetzen. "Wir erwarten ein Angebot, das unseren Forderungen entspricht und vor allen Dingen keine Gegenangebote, den Busbereich herauszunehmen, den Schienengüterverkehr herauszunehmen, oder womöglich Urlaubskürzungen zu fordern."

Verdi-Chef Frank Werneke erklärte, es gebe einen Grund, weshalb am Montag die Räder stillstünden: "Alle Mitglieder, die wir zum Arbeitskampf aufgerufen haben, beteiligen sich an diesem Streik." Niemand müsse überredet werden. "Es ist einfach Druck auf dem Kessel", betonte Werneke.

