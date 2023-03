Luxemburg, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Gcore (https://gcore.com/?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=newswire) - ein europäischer Anbieter von hochleistungsfähigen, internationalen Cloud- und Edge-Lösungen mit geringer Latenz, gibt die Einführung seiner Zero-Trust 5G eSIM-Cloud-Plattform bekannt, die Unternehmen weltweit eine sichere, zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerklösung bietet. Die Zero-Trust 5G eSIM-Cloud-Plattform von Gcore ist eine technologische Grundlage für KI-Anwendungen der nächsten Generation und wird die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle fördern.Durch den Einsatz der softwaredefinierten eingebetteten SIM-Karte (eSIM) von Gcore können Unternehmen nahtlos und sicher eine Verbindung zu Unternehmensressourcen, Remote-Geräten oder der Cloud-Plattform von Gcore über lokale 5G-Betreiber herstellen. Mit dem sicheren privaten Zugang zu IaaS- und PaaS-Edge-Cloud-Diensten bietet die 5G-eSIM von Gcore eine überzeugende Lösung für die mit drahtlosen und drahtgebundenen LANs verbundenen Herausforderungen in Bezug auf Abdeckung, Zuverlässigkeit und Weitergabe. Mit der Lösung können Unternehmensteams über ihre mobilen Geräte auf die KI-Infrastruktur zugreifen.Die Lösung ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen, da keine unvorhersehbaren Roaming-Gebühren oder teure, komplexe LANs (Local Area Network) erforderlich sind.Andre Reitenbach, CEO von Gcore, kommentiert: "Die Einführung von Cloud Computing auf Basis der 5G eSIM-Technologie ist ein wichtiger Meilenstein für Gcore. Mit unserer Lösung können Unternehmen nun die nächste Generation von KI-gestützten Anwendungen nutzen, darunter intelligente Fabriken, das vernetzte Internet of Things und Diagnosen mit maschinellem Lernen."Elena Simon, Geschäftsführerin von Gcore GmbH, kommentiert: "Die 5G eSIM Cloud-Technologie von Gcore befreit IT-Teams von der Last des Aufbaus und der Wartung unzuverlässiger LANs sowie von den Sicherheitsherausforderungen, die mit dem mobilen Netzwerkzugang einhergehen. Unser innovativer Ansatz bietet verschlüsselten Zugang zu 5G-Netzwerken, die durch Sicherheit auf Telco-Niveau geschützt sind, und ermöglicht gleichzeitig granulare Sicherheitsprotokolle, die der IT-Abteilung die vollständige Kontrolle über jedes einzelne Gerät ermöglichen. Mit unserer 5G eSIM Cloud-Plattform wird es für IT-Teams einfacher, Geräte zu verwalten und zu sichern, selbst wenn sie neue Anwendungen einführen und mobilzentrierte Arbeitsmodelle einführen."Die in mehr als 150 Ländern weltweit verfügbare 5G eSIM Cloud-Lösung von Gcore bietet eine leistungsstarke Grundlage für Remote-Working und Mobilitätsanwendungen und bietet gleichzeitig den schnellsten und leistungsfähigsten mobilen Zugriff auf die Gcore Cloud und die damit verbundenen KI-, IaaS- und PaaS-Funktionen.Erfahren Sie mehr über die 5G eSIM-Cloud-Lösung von Gcore auf gcore.com/mobile/5gInformationen zu GcoreGcore ist ein international führendes Unternehmen in den Bereichen Public Cloud- und Edge-Computing, Content Delivery und Security-Lösungen. Gcore verwaltet seine eigene globale IT-Infrastruktur auf 6 Kontinenten. Sein Netzwerk besteht aus 140+ PoP weltweit in zuverlässigen Tier-IV-und Tier-III-Rechenzentren. Gcore bietet Infrastruktur für globale Unternehmen, darunter TEDx, Bandai Namco, Wargaming und Avast. Andre Reitenbach ist seit 2014 CEO bei Gcore.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1992970/Gcore_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gcore-startet-5g-esim-cloud-losung-mit-anschlussfahigkeit-in-150-landern-301781824.htmlPressekontakt:Kira Kurepina,Gcore PR Manager,Kira.Kurepina@gcore.com,+35227868396Original-Content von: G-Core Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145492/5472730