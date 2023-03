FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.03.2023 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 615 (608) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 630 (670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEVERFIELD PRICE TARGET TO 109 (102) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INTERNAT. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 250 (285)P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 130 (115) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1550) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 900 (930) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob