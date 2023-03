Ende vergangener Woche hat die SAP-Aktie kurz ihre langfristige Abwärtstrendlinie durchstoßen, konnte sich aber nicht nachhaltig darüber festsetzen. Am heutigen Montag gelingt dem DAX-Papier jedoch der erneute Sprung über die charttechnische Hürde. Und das aus mehreren guten Gründen, wie der JPMorgan-Analyst Toby Ogg jüngst klarstellte.Die Aktie von SAP bleibe sein bevorzugter Titel im europäischen Software- und IT-Sektor, schrieb Ogg in einer bereits am Mittwoch erschienenen Branchenstudie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...