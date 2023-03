Berlin - Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, hat dem Vorschlag einer "Abwrackprämie" für Öl- und Gasheizungen Nachdruck verliehen. Die Förderung könne über einen längeren Zeitraum laufen und am Ende rund 80 Prozent der Kosten eines Umbaus ausmachen, sagte er dem Sender Phoenix.



"Da können sich Vermieter, aber auch Eigentümer von Wohnungen und Häusern darauf einstellen, dass sie in den nächsten Jahren mit staatlicher Unterstützung eine Modernisierung ihrer Heizungsanlagen organisieren können." Es sei nicht sinnvoll, dass es jetzt im "Hauruck-Verfahren" Verbote gebe, "die zu Kosten führen, die von einem Großteil der Menschen überhaupt nicht zu stemmen sein werden". Mit Blick auf den Koalitionsgipfel in Berlin kritisierte der CSU-Politiker, dass die Ampel-Regierung "offenbar mehr mit Stilfragen" als mit Sachfragen beschäftigt sei.