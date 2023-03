Nach Photovoltaik-Dach- und Freiflächenanlagen hat die Behörde auch für Projekte in den Innovationsausschreibungen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Höchstwerte um bis zu 25 Prozent zu erhöhen. In letzten Innovationsausschreibung gab es nur ein Gebot und Zuschlag, was sich mit den höheren Preisen wieder ändern soll.Die Bundesnetzagentur entschied am Montag, die Höchstwerte für die Innovationsausschreibungen auf 9,18 Cent pro Kilowattstunde zu erhöhen. Dies sei eine Anhebung um 25 Prozent gegenüber der Runde im Dezember 2022 und gelte für alle Innovationsausschreibungen in den folgenden ...

