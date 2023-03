Owl Bar ist erstes Front-of-Room-Videokonferenzgerät, das sich nahtlos mit einer 360-Grad-Kamera und einem Audiogerät verbinden lässt

Launch ist wichtige Erweiterung von Owl Labs' KI-gesteuertem Multikamera-System für integrativere und ansprechendere Hybrid-Meetings

Owl Labs, das erste Unternehmen für KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen, gab heute die Markteinführung der Owl BarTM bekannt. Die Owl Bar verfügt über eine Frontkamera, ein Mikrofon und einen Lautsprecher und kann mit der Meeting Owl(R) und der ebenfalls neu eingeführten Whiteboard OwlTM-Kamera gekoppelt werden. Remote arbeitende Teammitglieder haben Dank der Anbindung an die Whiteboard Owl nicht nur ihre Kolleginnen und Kollegen gut im Blick, sondern auch beste Sicht auf das Whiteboard im Meetingraum. Hybride Meetings werden so deutlich immersiver und produktiver.

Owl Bar, Whiteboard Owl and Meeting Owl. (Photo: Business Wire)

Erste und bisher einzige mit 360-Grad-Kamera koppelbare Front-of-Room-Kamera

Die Owl Bar ist die erste und einzige Front-of-Room-Kamera auf dem Markt, die drahtlos mit einer in der Raummitte stehenden 360-Grad-Kamera gekoppelt werden kann. So profitieren die remote Teilnehmenden in hybriden Meetings sowohl von einer frontalen sowie zentralen 360°-Ansicht des Raums und einer bestmöglichen Sicht auf alle Personen. Das Ergebnis ist eine natürlichere Gesprächssituation wie von Angesicht zu Angesicht zwischen allen Teilnehmenden.

KI-gestützte Software sorgt für optimales Face-to-Face-ähnliches Konferenzerlebnis

Das automatische Umschalten zwischen den Kameras erfolgt über Owl Labs proprietäre KI-gestützte Multi-Kamera-Software Owl Intelligence System (OIS). Sie schafft ein natürliches Meetingerlebnis, indem sie die Gesichter der Teilnehmenden im Raum während des Sprechens intelligent fokussiert, und sie auf dem Bildschirm genau erfasst, um den Blickkontakt zu verbessern. Die Software reagiert zudem auf Bewegung wie Kopfdrehen, um Seitenansichten zu vermeiden. Die Lösungen von Owl Labs arbeiten nahtlos zusammen und lassen sich so skalieren, dass sie in allen Meetingszenarien die optimale Sicht auf alle Teilnehmenden bieten egal ob in kleinen Besprechungsräumen oder in großen Sitzungssälen.

"Owl Labs konzentriert sich seit fast einem Jahrzehnt auf die Herstellung von 360-Grad-Videokonferenzprodukten und hat den Wert der hybriden Zusammenarbeit früh erkannt. Wir haben das Konzept der Videokonferenz von der Raummitte aus geschaffen, lange bevor sich die Welt während der Pandemie gezwungenermaßen auf remotes und hybrides Arbeiten eingestellt hat", erläutert Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs.

"Wir sind das erste Unternehmen, das Produkte auf den Markt bringt, die die Sicht von vorne und von der Mitte des Raumes aus jedem Blickwinkel kombinieren. So haben auch remote Arbeitende das Gefühl, in Meetings mit ihren Kollegen und Kolleginnen persönlich zusammen zu sein. Wir wollen die Zusammenarbeit hybrider Teams mit branchenführenden Technologielösungen erleichtern. Die Erweiterung unseres Produkt-Portfolios um die Owl Bar für Unternehmen jeder Größe war dabei der nächste wichtige Schritt."

In 98 Prozent der Meetings nimmt heute mindestens eine Person remote teil, aber nur 8 Prozent von 89 Millionen Meetingräumen sind für Videokonferenzen verkabelt. Diese Lücke schließt Owl Labs mit seiner Technologie für inzwischen mehr als 150.000 Organisationen in 156 Ländern. Zu Owl Labs' Kunden gehören unter anderem 84 der Fortune-100-Unternehmen.

Die wichtigsten Features der Owl Bar im Überblick

Die Owl Bar kann, muss aber nicht mit anderen Produkten von Owl Labs kombiniert werden. Sie funktioniert ebenso als eigenständiges Gerät und ist mit allen wichtigen Videokonferenzplattformen kompatibel. Zu den Produkt-Highlights gehören:

Automatische Auswahl der besten Sicht auf die Sprechenden: Bei Koppelung mit der Meeting Owl schaltet die OIS-Software automatisch zwischen den Kameras um, um die beste Sicht auf die Teilnehmenden auf dem Bildschirm zu zeigen.

Bei Koppelung mit der Meeting Owl schaltet die OIS-Software automatisch zwischen den Kameras um, um die beste Sicht auf die Teilnehmenden auf dem Bildschirm zu zeigen. Das Multi-Kamera-System funktioniert in Meetingräumen jeder Größe: Die Kamera der Owl Bar verwendet proprietäre Software zur nahtlosen Verbindung mit anderen Owl Labs-Geräten, einschließlich der Meeting Owl, der Whiteboard Owl und dem Expansion Mic. Sie ist so je nach Raumgröße skalierbar. Die Owl Bar kann an einer Wand montiert, an einem Fernsehbildschirm angebracht oder auf einen Tisch gestellt werden.

Die Kamera der Owl Bar verwendet proprietäre Software zur nahtlosen Verbindung mit anderen Owl Labs-Geräten, einschließlich der Meeting Owl, der Whiteboard Owl und dem Expansion Mic. Sie ist so je nach Raumgröße skalierbar. Die Owl Bar kann an einer Wand montiert, an einem Fernsehbildschirm angebracht oder auf einen Tisch gestellt werden. Hochwertige Videoqualität: Die 114-Grad-4K-30-Megapixel-Kamera der Owl Bar wird mit dem 360-Grad-Fischaugenobjektiv der Meeting Owl kombiniert, sodass alle Meeting-Teilnehmenden deutlich zu sehen sind.

Die 114-Grad-4K-30-Megapixel-Kamera der Owl Bar wird mit dem 360-Grad-Fischaugenobjektiv der Meeting Owl kombiniert, sodass alle Meeting-Teilnehmenden deutlich zu sehen sind. High-Fidelity-Sound: Die vier omnidirektionalen Mikrofone der Owl Bar und der integrierte High-Definition-Lautsprecher können mit den acht intelligenten Mikrofonen der Meeting Owl gekoppelt werden, sodass jede und jeder im Raum gut gehört wird.

Die vier omnidirektionalen Mikrofone der Owl Bar und der integrierte High-Definition-Lautsprecher können mit den acht intelligenten Mikrofonen der Meeting Owl gekoppelt werden, sodass jede und jeder im Raum gut gehört wird. IT-Support und Geräteverwaltung: Die Owl Bar und alle anderen Geräte von Owl Labs lassen sich über Tablet, Telefon oder eine Desktop-App verwalten. Über das Nest-Kundenportal haben Nutzende zudem die Möglichkeiten des Remote-Flottenmanagements.

Ein Demo-Video, das die Owl Bar in Aktion zeigt, finden sie hier.

Kunden können die Owl Bar ab sofort für 2.199€ erwerben oder sie zusammen mit einer Meeting Owl für 3.299€ und der Whiteboard Owl für 699€ (alle Preise UVP) auf OwlLabs.de oder über Drittanbieter und Vertriebspartner kaufen. Sowohl die Owl Bar als auch das Meeting Owl 3-Bundle werden in den kommenden Monaten auch auf Amazon erhältlich sein. Interessenten können ihren lokalen Händler hier finden oder Owl Labs direkt unter sales@owllabs.com kontaktieren.

Diese Markteinführung folgt auf eine im November bekannt gegebene Serie-C-Investition und strategische Partnerschaft mit HP Tech Ventures, dem Risikokapitalarm von HP Inc., und brachte Owl Labs' Gesamtfinanzierung auf 47 Millionen Dollar.

Über Owl Labs

Owl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das hybride Zusammenarbeit mit 360°-Videolösungen unterstützt. Seine innovativen Kollaborationslösungen sind für moderne Unternehmen und Bildungseinrichtungen konzipiert.

Das Aushängeschild des Unternehmens, die Meeting Owl Pro, wurde 2020 vom TIME Magazine als eine der besten Erfindungen sowie 2021 mit dem German Design Award ausgezeichnet. Sie verfügt über eine Wifi-fähige 360°-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher und reagiert durch eine proprietäre KI-Technologie mit automatischem Zoom auf die jeweils sprechende Person.

Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 22 Millionen Dollar erreicht und sich das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.

Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter www.owllabs.de.

