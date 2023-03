Eppinger-Gruppe wird Eppinger Technologies

Die Eppinger-Gruppe gibt ihren Zusammenschluss mit der Techniks Tool Group (TTG) aus Indianapolis, USA bekannt. Die Eppinger-Gruppe ist ein Anbieter von angetriebenen und feststehenden Werkzeugen für CNC-Drehzentren sowie von Präzisionszahnrädern und Servo-Getrieben für Automatisierung und Robotik. Die fusionierten Unternehmen firmieren unter Eppinger Technologies. Das zukünftig noch umfassendere Produktangebot wird durch hochwertige Werkzeugund Automatisierungstechnik für CNC-Dreh- und Bearbeitungszentren ausgeweitet. Die Hauptmarken des Unternehmens, Techniks, Parlec, Eppinger und Exsys, sind auch weiterhin für die Kundenbetreuung zuständig.

Die 1925 gegründete Eppinger-Gruppe mit Hauptsitz in Denkendorf (Baden-Württemberg) ist bekannt für die Entwicklung und Produktion von angetriebenen und feststehenden Werkzeughaltern, insbesondere für CNC-Dreh- und Fräszentren, sowie von Präzisionszahnrädern und ServoGetrieben für Automatisierung und Robotik. Die Eppinger-Gruppe produziert in Deutschland und Indien. Eine Vertriebs- und Serviceniederlassung arbeitet unter dem Namen Exsys Automation in Dade City, Florida (USA). Die Eppinger-Gruppe unterhält umfangreiche Beziehungen zu Maschinenhändlern sowie Maschinen- und Roboterherstellern in Europa und Asien. Die Techniks Tool Group umfasst die Marken Techniks und Parlec. Sie ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Werkzeug- und Werkstückhaltern für CNCBearbeitungszentren. Das Angebot wird ergänzt durch Schrumpfgeräten und Schrumpfhalter, hydraulische Spannfutter, hochpräzise Spannzangensysteme, Bohr- und Gewindeschneidsysteme sowie Magnet-Werksstückhalter.

"Diese Transaktion stärkt unsere globale Positionierung und verschafft uns eine breitere Plattform, erweiterte Produktions- und Vertriebskanäle sowie einen größeren Kundenkreis, mit dem wir gemeinsam wachsen können", fügt Dean Glover, CEO von Techniks Tool Group, hinzu. Uwe Eppinger, Geschäftsführer der Eppinger Gruppe, ergänzt: "Wir haben uns für die Techniks Tool Group entschieden, weil sie unseren Fokus auf Innovation, hervorragende Qualität, technischen Support und Kundenservice teilt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die technischen Anforderungen eines erweiterten Kundenstamms im gesamten Marktspektrum zu erfüllen."

Der Zusammenschluss der Techniks Tool Group und der EppingerGruppe schafft eine leistungsstarke Einheit, um Kunden erstklassige Werkzeuglösungen für ihre CNC-Dreh- und Fräsbearbeitungszentren aus einer Hand zu bieten. Kunden und Lieferanten werden weiterhin mit ihren gewohnten Ansprechpartnern zusammenarbeiten, da alle Vertriebs-, Service- und Betriebsfunktionen unverändert bleiben.

Über die Eppinger-Gruppe

ESA Eppinger GmbH Teil der Eppinger-Gruppe ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Denkendorf/Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist seit fast 100 Jahren spezialisiert auf Präzisionswerkzeuge für Drehmaschinen und gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich Entwicklung und Fertigung von Werkzeughaltern für CNC-Dreh- Fräszentren. Die Produktpalette umfasst feststehende und angetriebene Werkzeughalter und komplette Werkzeugsysteme. Daneben entwickelt und produziert Eppinger Getriebe für die unterschiedlichsten Anwendungen in Robotik, Automatisierung sowie Maschinen- und Anlagenbau sowie Koaxial- und Winkelservogetriebe. Zusätzlich hat die Eppinger Gruppe ihre Produktpalette um eine selbstentwickelte und intelligente Rundtischserie für eine hochpräzise Indexierung erweitert, mit welchen Maschinen und Bearbeitungszentren um eine vierte oder fünfte Achse erweitert werden können. Die hochwertigen Produkte nehmen am internationalen Markt eine Spitzenstellung ein. Dabei bietet Eppinger individuelle und ganzheitliche Lösungen aus einer Hand von der Entwicklung, Konstruktion bis zur Fertigung. www.eppinger.de

