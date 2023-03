DAX steigt wieder über 15.000 Punkte - ifo-Index beflügelt

Der DAX kann zu Wochenbeginn wieder über die vielerorts beachtete 15.000-Punkte-Marke steigen. Erfreuliche Auswirkungen hat offensichtlich neben positiven ifo-Daten die Meldung darüber, dass ein Käufer für die Silicon Valley Bank (SVB) gefunden wurde. Laut IG-Indikation notiert das Frankfurter Börsenbarometer bei über 15.100 Punkten und damit über 1,10 Prozent in der Pluszone. ifo-Index hellt sich auf und trotzt Turbulenzen im Bankensektor "Trotz der Turbulenzen bei einigen internationalen Banken stabilisiert sich die deutsche Konjunktur", hieß es vom ifo-Institut. Das in München ansässige Institut befragt monatlich rund 9.000 Unternehmen im Hinblick auf die Bewertung ihrer Zukunftsaussichten. Konkret kletterte das sogenannte Geschäftsklima im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 93,3 Zähler. Der ifo-Index gilt als vielerorts angesehenes Maß für die Beurteilung der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

