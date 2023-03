Die Aktie des Gewerbeimmobilienriesen hat am Freitag bei hohen Umsätzen ein neues Rekordtief markiert. An diesem Montag gibt es so etwas wie einen Erholungsversuch, nachdem der Kurs allein in diesem Monat um mehr als 40 Prozent gefallen war. Ob aus dem Strohfeuer mehr wird, dürften die nächsten Tage entscheiden.Denn das Immobilienunternehmen wird an diesem Mittwoch seine Zahlen für 2023 berichten. Die Frage ist, ob Aroundtown wie die meisten Konkurrenten die Dividende streichen wird. Nach neun Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...