Die vergangene Woche war geprägt von starken Schwankungen bei den Bankaktien. Folgt nun in dieser Woche eine Erholung für den Sektor? Was haben die Notenbanken in der nächsten Zeit wohl vor und was dürfte der Markt daraus machen? Welche Themen aktuell die Marktstimmung in die eine oder andere Richtung treiben könnten, darüber spricht Marktkenner Robert Halver von der Baader Bank im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Wohin der DAX in der zweiten Jahreshälfte laufen könnte und wie Anleger mit dieser Situation umgehen können, mehr dazu im Video.