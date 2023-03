DJ HDE-Hauptgeschäftsführer: Verkehrsstreik trifft den Einzelhandel

BERLIN (Dow Jones)--Der massive Verkehrsstreik macht dem deutschen Einzelhandel aus Sicht des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zu schaffen. "Für viele Einzelhändler ist das ein schwieriger Tag", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Wirtschaftswoche. "Gerade Handelsunternehmen in Bahnhöfen oder Flughäfen dürften die Auswirkungen extrem stark spüren", sagte Genth. "Aber auch in vielen Innenstädten wird das kein normaler Verkaufstag sein." Denn angesichts der massiven Ausfälle im Nah- und Fernverkehr würden viele Kunden die Fahrt in die Stadtzentren eher scheuen, betonte er.

"Insbesondere in den Großstädten über 100.000 Einwohner nutzen die Verbraucher für gewöhnlich sogar mehrheitlich den öffentlichen Nahverkehr zum Einkaufen", erklärte Genth. Zudem würden viele das Homeoffice nutzen. "Auch das senkt die Kundenfrequenz wahrscheinlich deutlich", erwartete der HDE-Hauptgeschäftsführer.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2023 06:45 ET (10:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.