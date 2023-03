Solarenergie ist in den letzten Jahren immer populärer geworden, da sie die Stromrechnung senken kann, eine gewisse Kontrolle über die Stromerzeugung bietet und den Aufbau von Solaranlagen ermöglicht, die auch Stromausfälle überbrücken können und das alles in finanziell verantwortungsvoller Weise. BLUETTI wird in Kürze sein neues Solarmodul PV420 in Europa und im Vereinigten Königreich auf den Markt bringen und damit der Solarenergiebranche auf diesem Kontinent einen entscheidenden Impuls verleihen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005382/de/

BLUETTI PV420 On Route to Go Live! (Photo: Business Wire)

PV420 liefert die höchste Leistung im Vergleich zu allen jemals von BLUETTI hergestellten Solarmodulen. Es bietet erstaunliche 400 W an Solarleistung und eine hohe Umwandlungsrate von bis zu 23,4 %, so dass das Aufladen der Stromversorgungsanlage (Powerstation) deutlich schneller vonstatten gehen kann als bisher. Es kann bei 6 Stunden Sonnenschein etwa 2 kWh Solarenergie gewinnen genug, um wichtige Geräte stundenlang zu betreiben.

BLUETTI stattet das PV420 mit monokristallinen Solarzellen und mehrlagigen ETFE-Beschichtungen aus, was eine bessere Lichtdurchlässigkeit, einen höheren Umwandlungswirkungsgrad und eine längere Lebensdauer gewährleistet. Die Oberflächenbeschichtung aus ETFE entspricht der Schutzklasse IP65 (spritzwassergeschützt), ist kratzfest und staubdicht und eignet sich somit auch für den Einsatz unter extremen Wetterbedingungen.

Zahlreiche Faktoren können die Aufnahme des Sonnenlichts durch die Solarmodule beeinflussen, beispielsweise die Intensität des Sonnenlichts, Verschattung oder die Modulausrichtung. Das PV420 verfügt über einen einfach bedienbaren Aufsteller, der das optimale Ausrichten des Moduls und somit die optimale Ausnutzung der Sonneneinstrahlung erlaubt. Für das Laden der Powerstation zu Hause oder unterwegs ist man also nicht mehr ausschließlich auf das Stromnetz angewiesen.

Das PV420 ist vollständig kompatibel mit den BLUETTI-Powerstations AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 und EP500Pro sowie mit Stromversorgungsanlagen anderer Anbieter, die über MC4-Anschlüsse verfügen und deren Ausgangsspannung mit der des PV420 übereinstimmt.

Verfügbarkeit

Das BLUETTI PV420 wird voraussichtlich ab März in Europa in den Handel kommen. Der Einführungspreis von 899 ist zeitlich begrenzt und gilt vom 12. bis 29. März.

Über BLUETTI

BLUETTI ist von Anfang an bestrebt, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für unsere Häuser und unsere Welt zu bieten. Aus diesem Grund ist BLUETTI in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie BLUETTI online unter https://www.bluettipower.eu/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005382/de/

Contacts:

jacinda@bluetti.com

130 4085 7737