Der Dax sah sich im Freitagshandel (24.03.) mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem der Bankensektor bzw. die Sorge der Anleger in Bezug auf die Stabilität des Bankensektors setzten dem Index zu. Die Kursentwicklungen der Deutschen Bank und der Commerzbank am Freitag sprechen diesbezüglich Bände. Für beide Aktien ging es im Verlauf des Freitags massiv nach unten. Zwar setzten in Richtung Handelsende Erholungsversuche ein, doch noch ...

