Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)

SAF-HOLLAND SE von Cyberattacke betroffen



Bessenbach, 27.03.2023 Die IT-Systeme der SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND" oder "Gesellschaft") sind am vergangenen Wochenende zum Ziel einer Cyberattacke geworden. Die Sicherheitssysteme der Gesellschaft haben auf die Attacke unverzüglich reagiert. Entsprechend des Notfallprotokolls wurden die Systeme überprüft, heruntergefahren und vom Internet getrennt. Die Gesellschaft arbeitet daran, die Netzwerkumgebung und Programme schrittweise wieder hochzufahren. Zudem werden Übergangslösungen implementiert.



An bestimmten Standorten des Konzerns wurde durch das Herunterfahren der IT-Systeme die Produktion unterbrochen. Aus heutiger Sicht kann sich die Unterbrechung auf einen Zeitraum von sieben bis vierzehn Tagen auswirken. Der Umfang der Auswirkungen der Cyberattacke im Konzern wird derzeit noch geprüft. SAF-HOLLAND geht aus heutiger Sicht allerdings davon aus, den entstehenden Produktionsrückstand im Verlauf der nächsten drei Monate aufholen zu können.



Die Gesellschaft wird sich mit ihren Kunden und Lieferanten eng abstimmen, um die Auswirkungen auf die Lieferketten so gering wie möglich zu halten. SAF-HOLLAND arbeitet darüber hinaus eng mit den eingeschalteten Ermittlungsbehörden zusammen.







Kontakt:

Stephan Haas

Leiter Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-803

ir@safholland.de

