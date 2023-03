Dax-Aufstieg und starke Zahlen führen zu Run auf Rheinmetall-Aktie. Immo-Werte leiden unter hohen Zinsen - wikifolio Trader kaufen den "Dip". Netflix überrascht positiv mit Nutzerzahlen für Billig-Abo. Betrugsvorwürfe lassen Block-Aktie abrauschen. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out bei Dax-Neuling Rheinmetall # Name Performance gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Rheinmetall 10.41% ForInc TrendInvest 2 UBS Group 5.88% Nachhaltige Dividendenstars 3 Super Micro 17.38% Nordstern 4 ELMOS Semiconductor 8.78% Nebenwerte Europa 5 Deutsche Börse 5.88% Intelligent Matrix Trend ...

