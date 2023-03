Nach einem weitgehend ruhigen Wochenende ist der Bitcoin auch am Montag nur wenig bewegt in die neue Woche gestartet. Gegen Mittag steht ein moderates Plus von rund einem Prozent an der Kurstafel. Der Kampf um die Marke von 28.000 Dollar setzt sich damit fort. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern ist aber ungebrochen positiv.

