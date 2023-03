EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Expansion/Jahresbericht

pferdewetten.de AG: Earnings Call zum Geschäftsjahr 2022 am 30.03.2023 / Übernahme des Kundenstamms der JAXX GmbH



27.03.2023 / 14:01 CET/CEST

Earnings Call zum Geschäftsjahr 2022 am 30.03.2023 Übernahme des Kundenstamms der JAXX GmbH Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) lädt alle Interessierten zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 ein. Die Anmeldung für die Präsentation von Pierre Hofer, Vorstand, am Donnerstag, 30.03.2023 um 15:00 Uhr, ist unter dem folgenden Link bereits jetzt möglich: Montega CONNECT: pferdewetten.de AG - Earnings Call . Eine Erweiterung des Geschäftsvolumens im Bereich der Pferdewette verspricht sich die Gesellschaft durch die Übernahme des Kundenstamms der JAXX GmbH. Ein entsprechendes MOU (Memorandum of Understanding) ist nun unterschrieben worden. Die Transaktion erfolgt über die 100%ige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG, die NetX Betting Ltd. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Nach vielen Jahren der engen Zusammenarbeit war es für uns naheliegend, ein Gebot für die Übernahme des attraktiven JAXX-Kundenstamms in der Pferdewette abzugeben. Wir freuen uns, den JAXX-Kunden auf unserer Wettplattform www.pferdewetten.de eine neue Heimat bieten zu können. Damit profitieren auch sie von unserem reichhaltigeren nationalen und internationalen Wettangebot im Bereich der Toto-, Buchmacher- und Festkurswette. Wir selbst werden mit dieser Transaktion unsere Marktposition in Deutschland festigen." Düsseldorf, den 27.03.2023 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag



