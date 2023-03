Diese Investition in Composable Commerce hilft Unternehmen, sich von monolithischen Plattformen zu lösen, die digitale Transformation ihres Unternehmens zu beschleunigen und außergewöhnliche digitale Handelserlebnisse zu schaffen

BERLIN und NEW YORK, March 27, 2023, die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle geschäftliche Anwendungsfälle rund um B2B, Enterprise Marketplaces und Thing Commerce, und Publicis Sapient, ein Unternehmen für digitale Geschäftstransformation, haben heute ihre Partnerschaft bekanntgegeben, um Composability für Unternehmen zugänglicher zu machen. Spryker wird seine Composable-Commerce-Plattform mit der umfassenden Expertise von Publicis Sapient bei der Bereitstellung unternehmensweiter digitaler Erlebnisse kombinieren.

Globale Unternehmen sind heute mit hohen Kundenerwartungen, anspruchsvollen Anwendungsfällen und sich ständig verändernden Märkten konfrontiert. Monolithische Architekturen verfügen nicht über die nötige Agilität, um sich an diese modernen Herausforderungen anzupassen. Die Composable-Plattform von Spryker, die für anspruchsvolle Anwendungsfälle entwickelt wurde, bietet einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die nötige Flexibilität bietet, um sich an Unsicherheiten anzupassen. In Verbindung mit der umfassenden Erfahrung von Publicis Sapient bei der Entwicklung und Implementierung komplexer digitaler Plattformen können Unternehmenskunden die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse beschleunigen und außergewöhnliche digitale Handelserlebnisse schaffen.

"Diese Partnerschaft bringt uns in dem Bereich zusammen, in dem wir es Unternehmenskunden ermöglichen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein und ihre Geschäftsziele durch innovative, technologiegetriebene Lösungen zu erreichen", so Jon Panella, Group Vice President, Global Commerce Practice bei Publicis Sapient. "Die Composability von Spryker ermöglicht es Unternehmen, hochentwickelte und skalierbare Handelsplattformen zu schaffen, die eine zukunftssichere Strategie für den digitalen Handel gewährleisten. Gemeinsam werden wir unsere Unternehmenskunden in die Lage versetzen, digitale Exzellenz zu erreichen und Wachstum und Innovation in ihren Unternehmen voranzutreiben."

Das branchenspezifische Wissen und die datengestützten Erkenntnisse von Publicis Sapient ermöglichen es dem Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden entsprechen, und seine globale Reichweite gewährleistet die Fähigkeit, Lösungen in großem Umfang überall auf der Welt zu liefern. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung außergewöhnlicher digitaler Handelserlebnisse spezialisiert, die den Umsatz steigern und die Kundenbindung erhöhen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Publicis Sapient. Die umfassende Erfahrung und globale Skalierbarkeit machen das digitale Beratungsunternehmen zu einem perfekten Partner für uns", so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. "Durch die Partnerschaft mit Publicis Sapient können die Unternehmenskunden von Spryker die große Erfahrung des Unternehmens bei der Entwicklung und Implementierung von digitalen Handelsplattformen nutzen, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen, die das Engagement und den Umsatz steigern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Publicis Sapient, um Ergebnisse zu erzielen, die über die Technologie hinausgehen."

Über Publicis Sapient

Publicis Sapient ist ein Unternehmen für die digitale Transformation von Unternehmen. Wir arbeiten mit globalen Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, in einer zunehmend digitalen Welt Wettbewerbsvorteile zu schaffen und zu erhalten. Wir arbeiten mit unseren SPEED-Fähigkeiten: Strategie, Produkt, Erfahrung, Engineering sowie Daten und KI. In Kombination mit unserer Kultur der Neugierde und unserer fundierten Branchenkenntnis sind wir in der Lage, das Geschäft unserer Kunden entscheidend zu verbessern, indem wir die Produkte und Erfahrungen, die ihre Kunden wirklich schätzen, neu konzipieren. Unser agiler, datengesteuerter Ansatz rüstet die Unternehmen unserer Kunden für den Wandel und macht die Digitalisierung zum Kern ihres Denkens und Handelns. Publicis Sapient ist das Zentrum für digitale Transformation von Geschäftsprozessen der Publicis Groupe mit 20.000 Mitarbeitern und über 50 Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter publicissapient.com .

Über Spryker

Spryker ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität bietet, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu gehen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als globaler Plattformführer für B2B- und B2C-Unternehmensmarktplätze, Thing Commerce sowie Unified Commerce hat Spryker mehr als 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, Hilti und Ricoh. Spryker wurde von Gartner® als Visionär im 2022 Magic Quadrant für Digitalen Handel anerkannt und wurde außerdem als "Strong Performer" in The Forrester Wave: B2B Commerce Solutions, 2. Quartal 2022 , eingestuft. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und New York.

https://spryker.com