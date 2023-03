Verstößt die E-Book-Leihe des Internet Archives gegen das Urheberrecht? Ja, findet ein US-Gericht. Die Organisation könne sich nicht auf die Fair-Use-Regel berufen. Geklagt hatten vier große US-Verlage. Das Internet Archive will in Berufung gehen. Die für ihre Wayback Machine bekannte Non-Profit-Organisation Internet Archive hat eine Niederlage vor Gericht hinnehmen müssen. Ein Bezirksgericht im US-Bundesstaat New York hat der Klage von vier großen US-Publishern ...

