DJ Koalitionsausschuss vertagt sich auf Dienstagvormittag

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen der Regierungskoalition von SPD, Grüne und FDP haben ihre Gespräche nach fast 20-stündigen Beratungen auf Dienstagvormittag vertagt. Das erklärten die drei Parteien in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Sitzung des Koalitionsausschusses, der seit Sonntagabend um 18.30 Uhr tagt, werde "aufgrund der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam unterbrochen", erklärte die Parteien. Die Beteiligten seien aber "in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen".

In dem Koalitionsausschuss sollte es um das geplante Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024, um die Planungsbeschleunigung sowie ein Klimaschutzsofortprogramm für den Verkehrssektor gehen. Besonders bei Klimafragen im Verkehrssektor gibt es zwischen den Grünen und der FDP unterschiedliche Positionen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Kabinettsmitglieder treffen am späten Nachmittag die niederländische Regierung in Rotterdam.

March 27, 2023 08:33 ET (12:33 GMT)

