Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Klimaschutzminister will auf so wenig neu versiegelter Fläche wie möglich erneuerbare Energien produzierten. Doppelnutzung wie Agri-Photovoltaik muss daher nach seiner Meinung stärker in den Fokus rücken und die Genehmigungsverfahren dafür vereinfacht werden.Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern, hat im Vorfeld der Frühjahrtagung der Landesagrarminister dafür ausgesprochen, Flächen mit hoher Qualität zur landwirtschaftlichen Produktion für die Versorgungssicherheit zu nutzen. "Die Ernährungssicherung ...

