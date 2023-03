Strategische Akquisition erweitert Cyaras Lösungen für KI- und Cloud-Contact-Center-Migrationssicherung

Cyara, der Gründer und Marktführer der Kategorie Customer Experience (CX) Assurance, gab heute die Übernahme eines branchenführenden globalen Unternehmens für Kommunikationstests Spearline, mit Firmensitz in Irland bekannt. Dies erweitert Cyaras globale Einwahl- und WebRTC-Test- sowie Überwachungsfunktionen erheblich. Die strategische Übernahme von Spearline festigt Cyaras Position als weltweit führender Anbieter von CX-Tests und -Absicherung.

Diese Vereinbarung verbindet Cyaras führende Position im Bereich Contact Center und Chatbot Assurance mit den globalen Wähl- und WebRTC-Fähigkeiten von Spearline, um ein unübertroffenes Lösungsset bereitzustellen, das auf einzigartige Weise die Anforderungen von Unternehmen erfüllt, die ihre CX durch die Einführung von Cloud- und KI-basierten Lösungen transformieren wollen, um moderne und hybride Arbeitspraktiken der Belegschaften zu unterstützen.

Spearline bietet die umfassendste globale In-Country-Dialing-Lösung, die Mobil- und Festnetzanwahl in über 80 Ländern der Welt gewährleistet. Spearline bietet auch marktführende WebRTC-Testlösungen an, welche die Überwachung von Sprache und Video ermöglichen, die über Contact Center as a Service (CCaaS)- und Unified Communications as a Service (UCaaS)-Plattformen wie NICE CXOne, Amazon Connect, Genesys Cloud, sowie RingCentral und Zoom bezogen werden.

Die jüngste Akquisition von Cyara ist Teil einer Innovationsstrategie, um auf sich schnell entwickelnde Markttrends einzugehen:

Im Jahr 2022 erwarb Cyara die Firma Botium, um den wachsenden Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, die KI-basierte Kundendienstlösungen einführen, wodurch das Portfolio des Unternehmens mit dem Testen von Chatbots und Konversations-KI erweitert wurde, um aufkommende Large Language Modelle (LLM) basierend auf Technologien wie ChatGPT, Google Bard und Bing Search, besser bedienen zu können. WebRTC-basierte CCaaS- und UCaaS-Plattformen: Die unübertroffenen WebRTC-Testfunktionen von Spearline adressieren den wachsenden Trend von Unternehmen, ihre Contact Center- und Unified Communications-Plattformen auf Cloud-Lösungen umzustellen, die Sprache und Video unterstützen und den Anforderungen von Remote-Mitarbeitern im Homeoffice gerecht werden.

"Um eine Remote-Belegschaft zu unterstützen, verlagern Unternehmen ihre Kommunikations-Plattformen in die Cloud", sagte Alok Kulkarni, CEO von Cyara. "Während dies die Komplexität der Verwaltung von Hardware eliminiert, gibt es eine neue Komplexität beim Testen erweiterter Funktionen, die mit diesen Plattformen geliefert werden, wie KI, Video und Omnichannel. Cyara bietet die einzige CX-Assurance-Plattform, die die Komplexität dieser modernen Kommunikationssysteme heute und in Zukunft bewältigen kann."

Die Flaggschifflösung von Spearline, Voice Assure, hilft globalen Unternehmen in Branchen wie Technologie, Tourismus und Bankwesen sicherzustellen, dass ihre Kunden sie auf der ganzen Welt erreichen können. Voice Assure tätigt im Inland Anrufe zu gebührenpflichtigen und gebührenfreien Nummern und misst die Audioqualität und Konnektivität dieser Anrufe, wodurch Unternehmen die Kundenerfahrungen lokal replizieren und wichtige Leistungskennzahlen wie Konnektivität, Audioqualität und Anrufer-ID analysieren können. Voice Assure ist die umfassendste Inlands-Wähllösung mit:

Landesinternen Tests in mehr als 80 Ländern

Zwischenstaatlichen Tests für die USA und Kanada

Wählen aus dem Mobil- und Festnetz

Über 200 Points of Presence (POP)

Abdeckung über 250 Netzbetreibern

Im Jahr 2021 erwarb Spearline selbst die Firma testRTC, um das WebRTC-Monitoring in sein Portfolio aufzunehmen, und verstärkte diese Investition zuletzt noch mit der Übernahme des Geschäftsbereichs Callstats.io von 8x8. Diese Investitionen unterstützen die Test- und Überwachungsanforderungen von Organisationen, die WebRTC-basierte Cloud-Kommunikationsplattformen einführen. In Kombination mit Cyara ResolveAX ergibt dies das umfassendste Set an Assurance-Lösungen für WebRTC-basierte Plattformen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Cyara, um unübertroffene Exzellenz in die CX-Assurance zu bringen", sagte Kevin Buckley, Mitbegründer und CEO von Spearline. "Dieser strategischer Schritt ermöglicht es uns, mehr Kunden bei der Transformation ihrer CX zu unterstützen und jede Interaktion fehlerfrei zu gestalten. Wir begrüßen, dass Spearline Teil dieses kombinierten Kraftpakets wird, und freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die es auf unsere Kunden haben wird."

Mit dieser Akquisition bietet Cyara unübertroffene Expertise und Fähigkeiten, um die Kundenkommunikationstechnologie sicherzustellen:

Umfassendste Reihe von CX Assurance-Lösungen Gewährleistung der Kommunikation über CCaaS-, UCaaS- und CPaaS-Plattformen, einschließlich Sprache, Digital, SMS, KI-Chatbots, Video und WebRTC

Mehr als 450 Kunden weltweit

Unübertroffenes Engagement für den Kundenerfolg mit einem NPS-Wert von über 65

Mehr als 450 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich darauf, jede Kommunikation fehlerfrei zu gestalten

Um mehr über diese strategische Akquisition zu erfahren, besuchen Sie www.cyara.com/cyara-spearline.

Über Cyara

Cyara, der Marktführer und Schöpfer der Kategorie CX Assurance, befähigt Unternehmen und Lösungsanbieter, fehlerfreie Interaktionen über die umfassendste Plattform bereitzustellen, die die breiteste Palette von Kommunikationskanälen, einschließlich Sprache, Web, Chatbot, Video und WebRTC, sicherstellt. Mit einer Abdeckung in über 80 Ländern und mehr als 200 Points of Presence automatisiert Cyara das Testen und eliminiert zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Tests von Contact Centern und Unified Communications-Plattformen. Mit einer Kundenbindungsrate von 96 und einem NPS von 67 vertrauen große globale Marken täglich darauf, dass Cyara Kunden ein Lächeln in großem Maßstab liefert. Weitere Informationen finden Sie unter cyara.com.

