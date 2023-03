Emittent / Herausgeber: Dot.news Finanzmedien Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

F3 Uranium stößt erneut auf sensationell hochgradige Uranmineralisierungen



27.03.2023

F3 Uranium stößt erneut auf sensationell hochgradige Uranmineralisierungen Kelowna, BC - 27. März 2023 - F3 Uranium Corp. ("F3 Uranium" oder das "Unternehmen" / früher "Fission 3.0 Corp.") (TSXV: FUU - WKN: A3D5YM - FRA: X42) hat heute bekannt gegeben, dass auch die letzten neun Löcher des Winterbohrprogramms in der Zone JR auf dem Grundstück Patterson Lake North ("PLN") zahlreiche hochgradige Abschnitte zu Tage förderten. Zum Abschluss des Winterbohrprogramms 2023 - Hochgradige Uranmineralisierungen



Bohrloch PLN23-060 hat die bisher stärkste Radioaktivität in der Zone JR durchschnitten. Es wurde neigungsaufwärts von Bohrloch PLN23-052 (siehe Pressemitteilung vom 21. Februar 2023) niedergebracht und durchschnitt Radioaktivität auf 17,5 Metern, einschließlich 3,82 Meter mit kontinuierlicher Radioaktivität außerhalb der Skala >65.535 cps zwischen 244,0 und 247,82 Metern.

Sollte das Bild des Bohrkerns nicht sichtbar sein, klicken Sie bitte hier: https://www.investor-files.com/content/2023_03_27_FUU_News1_e109a3cb5a.jpg

PLN23-061 ergab eine Mineralisierung auf 14,0 Metern, einschließlich 2,81 Meter mit zusammengesetzter Radioaktivität außerhalb der Skala (>65.535 cps) innerhalb von 5,08 Metern mit zusammengesetzter Radioaktivität von >10.000 cps.



Ein zusätzliches Bohrloch wurde in das Programm aufgenommen: Auch PLN23-062 durchschnitt kontinuierliche Radioaktivität, teilweise außerhalb der Skala (>65.535 cps). Diese Bohrung erweiterte die Streichenlänge der Zone JR um weitere 30 Meter auf eine aktuelle Länge von nunmehr 105 Meter.

Die genauen Ergebnisse des Bohrkerns finden Sie unter folgenden Links: https://www.investor-files.com/content/2023_03_27_FUU_Table1_a1ede683d7.png https://www.investor-files.com/content/2023_03_27_FUU_Table2_1b1485aba2.png https://www.investor-files.com/content/2023_03_27_FUU_Table3_e1114d2001.png https://www.investor-files.com/content/2023_03_27_FUU_Table4_4ffd055071.png

Raymond Ashley, Vice President Exploration, sagte zu den Ergebnissen:



"Mit den letzten neun Bohrlöchern des Winterbohrprogramms 2023 freut sich das technische Team, mit dem Infill-Loch PLN23-060 auf der Linie 060S die bisher stärkste Radioaktivität außerhalb der Skala in der Zone JR bekannt geben zu können, was es zum besten Loch macht. Darüber hinaus haben die beiden Bohrlöcher, die die Zone JR auf eine aktuelle Länge von 105 m erweitert haben, beide eine außerskalige Radioaktivität von mehr als 65.535 cps durchteuft." Und weiter: "Dies ist ein fantastischer Abschluss eines sehr erfolgreichen Winterprogramms, bei dem die Zone JR entlang des Streichens in Richtung Süden innerhalb der Hauptscherungszone A1 erweitert wurde, und zwar in die Richtung, in der zuvor im Rahmen des Bohrprogramms eine starke Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung festgestellt worden war."

Die Fundamentals werden immer besser



F3 Uranium ist an der kanadischen TSX Venture Exchange notiert und auch an den deutschen Börsen handelbar. Für Anleger könnte das Unternehmen gerade jetzt interessant werden, denn insbesondere der nordamerikanische Uranbergbau steht angesichts der geopolitischen Krisen vor einem milliardenschweren Aufschwung. Ohnehin wird immer klarer, dass die Welt auf saubere Energie umstellen und ihre Abhängigkeit vom Öl beenden muss.



Mit seiner bahnbrechenden Uran-Entdeckung auf dem 39.946 Hektar großen Grundstück Patterson Lake North (PLN) ist F3 der aktuell erfolgreichste Uran-Explorer im kanadischen Athabasca-Becken.



PLN liegt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Weltklasse-Uranlagerstätten Triple R von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy. Experten zufolge könnte hier das nächste große Erschließungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan entstehen.



Darüber hinaus profitiert F3 Uranium mit seinen 16 (!) Projekten im Athabasca-Becken von der anlaufenden Renaissance der Atomkraft: Strom aus Kernenergie ist praktisch emissionsfrei und somit nachhaltig. Weltweit ist deshalb die Zahl der Kernkraftwerke inzwischen auf 440 angewachsen. Weitere 53 Anlagen werden gerade gebaut, allein acht in Europa. Die Nachfrage nach Uran dürfte deshalb noch weiter steigen - das geringe Angebot dürfte aber in absehbarer Zeit für ein Defizit auf dem Markt sorgen.



Nachfrage aus Asien wird weiter steigen



Spitzenreiter in Sachen Atomenergie ist vor allem das energiehungrige Asien: China baut in den nächsten Jahren 150 Kernkraftwerke; Indien plant fast 50 neue AKWs. Zum Vergleich ein Blick in die USA: Dort sichern derzeit 95 Kernreaktoren die Stromversorgung des Landes. Beste Aussichten also für einen wiederbelebten Uranmarkt mit sich leerenden Uran-Lagern.



Somit wachsen die Chancen beinahe täglich, dass die Uranpreise weiter deutlich aufwerten. In diesem Umfeld steht F3 inmitten einer Neubewertung, die von den oben beschriebenen Erfolgen weiter angeheizt wird.



Im Uransektor sind Bohrresultate alles: Die jüngsten Unternehmensnachrichten von F3 Uranium untermauern deshalb die exzellenten Aussichten auf ein neues, großes Uranvorkommen in der weltbekannten "Athabasca-Region".



F3-Aktie nimmt gerade neuen Anlauf!



Der Aktienkurs der F3 Uranium Corp. ist seit November letzten Jahres von 0,07 CAD bis Mitte Januar auf 0,51 CAD gestiegen. Dort begann eine gesunde Konsolidierung, welche nun auslaufen dürfte. Dank der aktuellen Nachrichten aus Kanada dürfte nun der zweite Teil einer historischen Aufwertung unmittelbar bevorstehen, ein riesiges Upside-Potential inklusive.



Hier sollte man also nicht länger zögern, denn die F3 Uranium Corp. (TSXV: FUU - WKN: A3D5YM - FRA: X42) dürfte auch weiterhin im Expansions- und Wachstumsmodus bleiben und gewinnorientieren Anlegern attraktive Renditen einbringen. Über Patterson Lake North: Das 39.946 Hektar große Grundstück Patterson Lake North (PLN), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, liegt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Weltklasse-Uranlagerstätten Triple R von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy, die das nächste große Erschließungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan werden könnten. PLN ist über den Provincial Highway 955 zu erreichen, der das Grundstück durchquert, und die neue Uranentdeckung A1 befindet sich 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium. Qualifizierte Person: Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., Vice President of Exploration von F3 Uranium Corp, einer qualifizierten Person, genehmigt. Herr Ashley hat die offengelegten Daten überprüft. Über F3 Uranium Corp: F3 Uranium ist ein Uranprojektentwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich auf Projekte im Athabasca-Becken konzentriert, wo sich einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen befinden. F3 Uranium hat derzeit 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere der Projekte von F3 befinden sich in der Nähe großer Uranentdeckungen, darunter Triple R, Arrow und Hurricane. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.f3uranium.com . Über diese Mitteilung:

