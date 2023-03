Mit der neu geschaffenen Position wird die fortschreitende strategische Verlagerung in Richtung künftiges Wachstum der Bregal-Plattform betont

Bregal Investments ("Bregal"), eine internationale Private-Equity-Plattform, meldete heute die Berufung von Ryan Selwood zum Chief Investment Officer. Die Einstellung von Ryan Selwood in der neu geschaffenen Position des CIO ist ein entscheidender Schritt in den kontinuierliche Bemühungen zum Ausbau der Plattform von Bregal, der Umsetzung der langfristigen Strategie des Unternehmens sowie der Sicherung optimaler Unterstützung für das Unternehmen und seine zugrunde liegenden Fonds unter der Leitung von CEO Alain Carrier von Bregal Investments.

Als Chief Investment Officer wird Selwood für Direktinvestments, Vermögensverwaltung und Geschäftsentwicklung zuständig sein und eng mit Carrier und dem Senior Leadership Team zusammenarbeiten, um die übergreifende Strategie und die Wachstumspläne für Bregal festzulegen.

"In dieser spannenden Zeit des strategischen Wachstums für Bregal Investments freuen wir uns darauf, Ryans umfangreiche Investment- und Managementerfahrung für Beteiligungskapital in unserem Führungsteam zu nutzen", sagte Carrier. "Angesichts meiner bisherigen Zusammenarbeit mit Ryan glaube ich, dass er die richtige Person zur richtigen Zeit ist, um am Erfolg unseres Teams und unserer Fondsfamilie anzuknüpfen und unsere Plattform für langfristiges Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung weiter vorzubereiten."

Selwood war zuletzt Partner und Chief Development Officer bei Carlyle und berichtete direkt an den damaligen CEO Kewsong Lee. Als Mitglied der globalen Investitionsausschüsse in den Bereichen Private Equity, Kredite, Immobilien und Unternehmenskapitalbeteiligungen sowie als Mitglied der Führungs- und Betriebsausschüsse war er an einem breiten Spektrum von Investitions- und Managementaktivitäten beteiligt. Vor seinem Wechsel zu Carlyle war Selwood mehr als 15 Jahre beim Canada Pension Plan Investment Board ("CPP"), einem der weltweit größten Privatkapitalinvestoren, tätig und arbeitete dort eng mit Carrier zusammen, bekleidete verschiedene Führungspositionen und leitete Investitionen in verschiedenen Sektoren und Regionen. Vor CPP war Selwood Investmentbanker bei Merrill Lynch Co. in New York.

"Es ist eine enorme Chance, dass das Führungsteam von Bregal zu einem so wichtigen Zeitpunkt des strategischen Übergangs, insbesondere unter Alains Führung, ergänzt wird", sagte Selwood. "Mit den talentierten Investmentteams des Unternehmens, dem Erbe des Familienbesitzes und der erheblichen langfristigen Kapitalbasis ist Bregal in der Lage, in den kommenden Jahrzehnten die Plattform auszubauen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben."

Ryan Selwood gehörte verschiedenen Unternehmensvorständen an und war Mitglied des Executive Council für Diversity, Equity Inclusion in Asset Management des Milken Institute und des Major Individual Giving Cabinet von United Way of Greater Toronto. Er besitzt einen LL.B./MBA der Osgoode Hall Law School und der Schulich School of Business der York University sowie einen BA der Western University.

Neben der Berufung von Ryan Selwood hat Bregal in den letzten 18 Monaten sein Führungsteam erheblich verstärkt und einen Chief People Officer, Chief Technology Officer und Head of Marketing Communications eingestellt. Überdies hat das Unternehmen den Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen erheblich erweitert.

Über Bregal Investments

Bregal Investments ("Bregal") ist eine führende Private-Equity-Investmentfirma, die eine Plattform für ihre Direktinvestitions- und Dachfonds-Teams bietet. Bregal verwaltet im Rahmen seiner Strategien ein Vermögen von mehr als 15 Milliarden Euro, hat über 150 Direktinvestitionen abgeschlossen und in mehr als 200 Fonds investiert. Die Bregal-Fondsfamilie konzentriert sich auf langfristige und nachhaltige Wertschöpfung und bietet Zugang zu Private-Equity-, Growth-Equity-, Kredit- und Dachfondsstrategien. Bregal hat seinen Hauptsitz in London und New York und beschäftigt in seinen acht Niederlassungen über 200 Mitarbeiter.

Bregal Investments wurde 2002 gegründet und ist die Private-Equity-Plattform der COFRA Holding, einer privaten Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch ihre Geschäftstätigkeit Gutes zu bewirken.

Weitere Informationen über Bregal Investments finden Sie unter www.bregal.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

