Die Krise im Finanzsektor erhöhe die Chancen auf eine Rezession in den USA, warnt ein US-Notenbanker. Auch der Bondmarkt stehen die Zeichen auf Abschwung.

Im Interview mit dem Fernsehsender CBS sagte der Präsident der Fed Minneapolis, Neel Kashkari, auf die Frage, ob die Turbulenzen im Bankensektor eine Rezession auslösen könnten: "Sie bringt uns auf jeden Fall näher". Es sei unklar, inwieweit die "Spannungen" im Finanzsektor zu einer ausgebreiteten Kreditklemme führe, der wiederum die Wirtschaft ausbremsen könnte.

Gleichzeitig stellte der Fed-Vertreter klar, dass das Bankensystem stark und liquide sei. "Das Bankensystem verfügt über eine starke Kapitalposition und viel Liquidität und hat die volle Unterstützung der Federal Reserve und anderer Regulierungsbehörden, die hinter ihm stehen", so Kashkari.

Am Wochenende hatte US-Finanzministerin Janet Yellen ein Treffen des Finanzstabilitäts-Rats (Financial Stability Oversight Council) einberufen. Daten der Zentralbank zeigten, dass nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank riesige Summen von kleinen Regionalbanken zu großen Instituten wie J.P. Morgan und Wells Fargo transferiert worden waren. Inzwischen seien diese Abflüsse jedoch abgeebbt. Für Fed-Vertreter Kashkari ein Zeichen, dass das Vertrauen in die kleineren Institute wiederhergestellt sei.

Mit Blick auf die weitere Zinspolitik sei es noch zu früh, um auf die nächsten Schritte der Fed zu schließen. Kashkari war bislang ein Befürworter weiterer Zinsanstiege, schlägt jetzt aber vorsichtigere Töne an. Möglicherweise könnten die Bank-Turbulenzen sogar dabei helfen, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, so Kashkari. Sollten Banken restriktiver bei der Kreditvergabe vorgehen, könnte das der Fed einen Teil der Arbeit abnehmen.

Wie Bloomberg schon am Wochenende meldete, signalisieren auch die Bondmärkte zunehmend das Risiko einer Rezession. Die US-Zinsstrukturkurve lege in diesem Monat möglicherweise den stärksten Anstieg seit 2008 hin. Investoren bringen sich so für sinkende Zinssätze in Stellung. Nachdem die Märkte monatelang auf eine Wende in der US-Zinspolitik hingefiebert hatten, preisen die Märkte inzwischen wieder eine Zinssenkung von insgesamt einem Prozentpunkt bis Jahresende ein.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion