Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt am Montag die First Republic Bank San Francisco -Aktie -Aktie: /first_republic_bank_san_francisco_new-aktie). Das Papier steigt deutlich. Zu den Gewinnern am Aktienmarkt zählt derzeit das Wertpapier der First Republic Bank San Francisco .

Den vollständigen Artikel lesen ...