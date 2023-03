KÖLN (dpa-AFX) - In die Einkaufsmeilen der deutschen Großstädte kamen während des Warnstreiks am Montag deutlich weniger Menschen. Der Anbieter von Frequenzdaten Hystreet.com ermittelte in einer Stichproben-Auswertung für die Deutsche Presse-Agentur im Vergleich zum Montag vor einer Woche einen durchschnittlichen Rückgang um 27,7 Prozent im Zeitraum bis 13.00 Uhr bei insgesamt 33 untersuchten Straßenabschnitten in 20 Städten. Möglicherweise könnte dabei aber auch das schlechte Wetter eine Rolle gespielt haben.

Bei der Stichprobe zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen und teils innerhalb der untersuchten Städte. Besonders stark nach unten ging es unter anderem in München, Stuttgart, Hannover, Dortmund sowie teilweise in Köln und Düsseldorf mit Veränderungen in einer Dimension um 40 Prozent./ruc/DP/ngu