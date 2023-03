BRÜSSEL (dpa-AFX) - Fast die Hälfte der erwachsenen Menschen in Europa hatte nach einer EU-Umfrage im vergangenen Jahr Geldsorgen. Auf die Frage nach ihren finanziellen Verpflichtungen in den nächsten sechs Monaten hätten 48 Prozent der Befragten geantwortet, dass sie besorgt oder sogar sehr besorgt sind, ihre Rechnungen nicht bezahlen zu können, teilte die EU-Kommission am Montag mit. 71 Prozent hätten zudem angesichts der gestiegenen Energiepreise Maßnahmen zu Senkung ihres Verbrauchs ergriffen.

In Deutschland lag der Anteil der Menschen mit finanziellen Sorgen laut der bis Anfang Dezember durchgeführten Umfrage bei deutlich unter 40 Prozent und damit niedriger als im EU-Schnitt. Vergleichsweise hoch war allerdings mit mehr als 40 Prozent der Anteil derjenigen Befragten, die angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten an ihre Ersparnisse gegangen sind./aha/DP/ngu