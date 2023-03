Mit dem Era 300 will der Soundspezialist Sonos in die 3D-Audio-Welt per Dolby Atmos eintreten, während der Era 100 eine Prise Stereosound mit einem Lautsprecher liefern will. Klappt das? Vor knapp drei Wochen hatte Sonos den Era 100 und 300 vorgestellt. Etwa seitdem haben wir die neuen Lautsprecher-Modelle testen können. Neben dem besseren Sound, auf den wir im Laufe dieses Tests eingehen, zeigt sich auch, dass Sonos sich in puncto Anschlüssen weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...