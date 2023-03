BioNTech setzt einen neuen Fokus - Außerdem: Charttechnische Analyse Live

Werbung







Auch im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Impfstoffhersteller einen Milliardengewinn einfahren. Um weiterhin erfolgreich zu bleiben, plant das Unternehmen Milliardenhohe Investitionen.



Der Impfstoffhersteller BioNTech hat im vergangenen Jahr erneut einen Milliardenerlös von circa 17,3 Milliarden Euro erzielen können. Trotz des erfreulichen Wertes musste der Konzern im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 einen Rückgang feststellen. In diesem Geschäftsjahr war es dem Unternehmen möglich einen Erlös von circa 19 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Auch der Nettogewinn sank von circa 10,3 Milliarden Euro auf ungefähr 9,4 Milliarden Euro. Grund für den Rückgang der Erlöse ist unter anderem die sinkende Nachfrage nach den Corona-Impfstoffdosen. Um sich auch auf anderen Gebieten etablieren zu können, plant das Unternehmen in 2023 circa 2,5 Milliarden Euro zu investieren. Neben den Corona-Impfstoffen erforscht BioNTech die Bekämpfung von Infektions- und Autoimmunkrankheiten. Die Aktie notiert heute Mittag circa 3 % im Minus.









