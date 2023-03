Hongkong, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Govee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche, kündigt jetzt die Verfügbarkeit des AI Gaming Sync Box Kits (https://eu.govee.com/products/govee-ai-gaming-sync-box-kit?utm_source=PRN&utm_medium=referral&utm_campaign=6601PR) an. Das AI Gaming Sync Box Kit nutzt die firmeneigene CogniGlow (https://eu.govee.com/pages/goveeaicogniglow) KI-Technologie von Govee, um die Schlüsselmomente auf dem Bildschirm zu erkennen und durch passende Lichteffekte in Echtzeit eine immersive Lichtumgebung zu schaffen. Darüber hinaus stellt Govee ein brandneues RGBIC Neon-Rope-Light für Schreibtisch vor, was im Sommer 2023 Matter-kompatibel sein wird und mit dem Govee AI Gaming Sync Box Kit sowie anderen Govee-Leuchten im Govee-Ökosystem koppeln kann, so dass einen maximalen Spielspaß bringen kann.Die Spiele in die reale Welt bringen durch die KI-TechnologieBei dem AI Gaming Sync Box Kit wird mit dem KI-Algorithmus CogniGlow von Govee verwendet. Der CogniGlow lernt durch mehr als 100.000 Merkmale des Bildes, der Farbe und anderer Informationen des Spiels, analysiert den charakteristischen Spielablauf und die Spielarchitektur jedes Spiels und bietet mehr als 30 maßgeschneiderte Beleuchtungseffekte für jedes Spiel, die jeden Highlight-Moment im Spiel betonen.Erster HDMI Box mit höchster Bildwiederholfrequenz auf dem MarktDer Govee AI Gaming Sync Box unterstützt drei Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen: 4k 60Hz, 2k 144Hz und 1080P 240Hz Max. Flüssigere Grafiken, präzisere Schüsse und eine höhere Kampfkraft sorgen für ein intensiveres Spielerlebnis. Weitere Funktionen wie Sprachsteuerung, HDR, Dolby Vision und CEC werden ebenfalls unterstützt. Mit drei HDMI-Eingängen und einem HDMI-Ausgang unterstützt er die Eingangsumschaltung, um den Anforderungen mehrerer Geräte gerecht zu werden.Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit anpassbaren DIY KI LichteffektenGovee ist bekannt für die Anpassung von Beleuchtungseffekten durch seine DreamView Technologie und hat dies nun auf das AI Gaming Sync Box Kit ausgeweitet. Benutzer können die Beleuchtungseffekte für erkennbare Aktionen im Spiel auswählen, indem sie die Beleuchtungsbewegungen, die Geschwindigkeit und die Farben für jede epische Bewegung, die Sie im Spiel machen, ändern. Dies alles kann über die Govee Home App erfolgen.Verwandeln Sie Gaming-Stationen mit dem neuesten Neon-Rope-Light von GoveeDer nächste Neuzugang in der Reihe der Gaming-Leuchten ist das Govee RGBIC Neon-Rope-Light für Schreibtisch. Es ist aus Silikon gefertigt, das einen glatten, hochwertigen Griff bietet, langlebig ist und sich perfekt zum Umwickeln von Tischkanten eignet und den Schreibtisch sofort in eine farbenfrohe und lebendige Beleuchtung verwandelt. Darüber hinaus können Gamer ihren Spielspaß mit dynamischen Lichteffekten maximieren, die sich nahtlos synchronisieren.ProduktverfügbarkeitDas Govee AI Gaming Sync Box Kit ist jetzt auf Amazon.de (https://www.amazon.de/stores/page/CF63031C-0911-4C09-B1F7-30ACC405512C?channel=prprn_game_230327) sowie Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-ai-gaming-sync-box-kit?utm_source=PRN&utm_medium=referral&utm_campaign=6601PR) für 299,99€ erhältlich. Das Govee RGBIC Neon-Rope-Light für Schreibtisch wird ab 10.04.2023 für 99,99€ verfügbar sein.Über GoveeSeit 2017 setzt sich Govee dafür ein, das Leben schlauer zu machen. Als ein weltweit führendes Unternehmen für Smart-Home-Lösungen hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Innovationen im Smart-Home-Bereich personalisierte und unterhaltsame Lebenserfahrungen zu bieten. Govee baut kontinuierlich ein Ökosystem durch neue Innovationen auf und setzt sich dafür ein, ein besseres Kundenerlebnis in allen Szenarien zu schaffen. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website unter govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2040658/image_5010931_9595535.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mehr-spielspaW-govee-kundigt-die-verfugbarkeit-des-ai-gaming-sync-box-kits-und-einer-brandneuen-neon-rope-light-fur-schreibtisch-an-301782121.htmlOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5473420