DJ MÄRKTE EUROPA/Entspannung im Bankensektor sorgt für steigende Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen behaupten die Gewinne bis zum Montagnachmittag. Die wieder aufgeflammten Sorgen rund um den Bankensektor lassen zu Wochenbeginn erst einmal nach. Über das Wochenende hat es keine neuen Negativnachrichten gegeben. Im Handel ist aber von einer fragilen Stimmung die Rede, die jederzeit umschlagen kann. "Die Spekulationen über Risiken bei den Banken, die die europäischen Indizes am Freitag noch deutlich ins Minus gedrückt haben, wurden in den USA schließlich als übertrieben gesehen. Und so startet die neue Börsenwoche zumindest ohne neue Sorgen oder gerückte über weitere Probleme bei Großbanken", so QC Partners.

Risikoprämien auf Deutsche-Bank-Anleihen fallen

Der DAX steigt um 1,5 Prozent auf 15.181 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,2 Prozent auf 4.179 Punkte zu. Der erneute kräftige Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas verbessert zweifellos die Aussichten für das zweite Quartal. "Aber die Zinsanhebungen der EZB seit Juli vergangenen Jahres wirken mit einer Zeitverzögerung von mindestens vier Quartalen und sprechen gegen eine wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte, wie sie viele Volkswirte noch immer prognostizieren", so die Commerzbank. Wahrscheinlicher sei ein gewisser Rückgang der Wirtschaftsleistung, wobei wegen der Resilienz der Unternehmen und des Arbeitskräftemangels nicht mit einer tiefen Rezession zu rechnen sei.

Die Erholung im Bankensektor fällt mit plus 1,8 Prozent nach dem Abverkauf moderat aus. Das spricht für eine anhaltende Skepsis der Marktteilnehmer. Für die Aktie der Deutschen Bank geht es kräftiger um 6,2 Prozent nach oben. Die Kosten für CDS-Ausfallversicherungen auf Deutsche-Bank-Anleihen geben nach. Auf dem Höhepunkt der Ängste Ende vergangener Woche waren noch über 220 Basispunkte gezahlt worden. Kredit-Analysten rechnen mit einer weiteren Einengung, denn noch zu März-Beginn seien Prämien um die 90 Bp für die Bank üblich gewesen. Auch für Commerzbank (+4,2%) engen sich die Spreads ein.

Um 4,0 Prozent nach oben geht es für die Aktien von Heidelbergcement. Die Analysten von Jefferies haben die Aktienempfehlung auf "Kaufen" erhöht. Bei Siemens geht es 1,4 Prozent höher. Denn das zweite Quartal des Geschäftsjahres läuft laut CFO Ralf Thomas "vielleicht noch einen Tick besser als erwartet". Siemens Energy kommen auf ein Plus von 3,9 Prozent - Hier soll eine Kaufempfehlung von HSBC stützen.

Gut lief es 2022 für den Stahlkonzern Salzgitter. Dort sprang das Vorsteuerergebnis auf über 1,2 Milliarden Euro an. Die Aktien steigen um 6,8 Prozent. Händler loben auch die kräftige Dividendenerhöhung auf 1 Euro und den weniger negativen Ausblick.

Varta klettern um 9,6 Prozent. Der Batteriehersteller hat sich mit den Banken auf eine Umstrukturierung geeinigt. "Nach der anhaltenden Talfahrt ist die Aktie stark überverkauft", so ein Marktteilnehmer, der nun eine längere Erholung erwartet.

Gegen den Trend geben K+S um 2,1 Prozent nach. Im Handel wird auf fallende Düngemittelpreise als Belastungsfaktor verwiesen. In den vergangenen Monaten seien die Spotmarktpreise für Kali durch ein vorsichtigeres Kaufverhalten der Kunden von ihren zuvor erreichten Höchstständen wieder kräftig gesunken, sie lägen aber historisch betrachtet weiter auf einem recht hohen Niveau, heißt es in einer aktuellen Studie der LBBW.

Positive Studienergebnisse stützen Novartis

Novartis erhöhen sich um 7,3 Prozent. Eine Studie zu einem Brustkrebsmedikament kann möglicherweise vorzeitig beendet werden, da sich das Medikament als wirksam erwiesen hat. Der primäre Endpunkte des krankheitsfreien Überlebens sei erreicht worden, heißt es. Für Cineworld geht es an der Londoner Börse um 6,4 Prozent nach oben. Private-Equity-Unternehmen sollen Interesse an Teilen des Kinoketten-Betreibers haben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.178,90 +1,2% 48,28 +10,2% Stoxx-50 3.845,73 +1,2% 44,44 +5,3% DAX 15.181,20 +1,5% 223,97 +9,0% MDAX 26.840,40 +1,3% 356,25 +6,9% TecDAX 3.275,82 +1,7% 53,55 +12,1% SDAX 12.841,34 +1,6% 199,80 +7,7% FTSE 7.484,61 +1,1% 79,16 -0,6% CAC 7.101,06 +1,2% 85,96 +9,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,27 +0,14 -0,30 US-Zehnjahresrendite 3,50 +0,12 -0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0785 +0,2% 140,9521 1,0758 +0,8% EUR/JPY 141,83 +0,9% 0,99 140,62 +1,1% EUR/CHF 0,9886 -0,1% 0,8799 0,9873 -0,1% EUR/GBP 0,8785 -0,2% 130,9810 0,8800 -0,7% USD/JPY 131,51 +0,7% 1,22 130,70 +0,3% GBP/USD 1,2277 +0,3% 6,8793 1,2225 +1,5% USD/CNH (Offshore) 6,8935 +0,3% 6,8690 -0,5% Bitcoin 27713,8800 BTC/USD 27.811,97 -0,2% 28.267,35 27.939,17 +67,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,58 69,26 +1,9% +1,32 -12,3% Brent/ICE 75,91 74,99 +1,2% +0,92 -11,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,55 41,09 +3,5% +1,45 -45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,57 1.977,40 -1,6% -30,84 +6,7% Silber (Spot) 22,91 23,23 -1,4% -0,32 -4,4% Platin (Spot) 977,00 981,70 -0,5% -4,70 -8,5% Kupfer-Future 4,05 4,08 -0,7% -0,03 +6,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

March 27, 2023 09:55 ET (13:55 GMT)

