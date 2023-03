DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Encavis AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Mister Spex SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/ifo-Exporterwartungen März 08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Spargel in Deutschland - Importe, Ernte, Anbaufläche; Erzeugerpreise 2022 *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 103 zuvor: 104 *** 09:35 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Handelsblatt-Jahrestagung Bankenaufsicht *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Klimastresstests 2022 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Keynote beim Forschungsgipfel 10:00 EU/Rat der Energieminister 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, PK zu Strategie-Update mit CEO Habets *** 11:30 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.03.2025 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Vertreter von Verbänden, Gewerkschaften, aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Pk nach dem 3. Treffen mit der Allianz für Transformation zum schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, Berlin *** 15:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung von BIZ-Innovation Hub Eurosystem Centre Frankfurt *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 101,3 zuvor: 102,9 16:00 US/Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), Anhörung im Bankenausschuss des Senats 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Kenias Präsident Ruto, Pk nach Gespräch, Berlin 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Jahresverband des Bundesverbands der Vertriebenen, Berlin 20:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Potsdam (bis 29.3) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

