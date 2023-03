FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Halten" mit einem fairen Wert von 119 Euro belassen. Positiv zu sehen sei für den Flugzeugbauer die schnell fortschreitende Erholung des globalen Flugverkehrs und die zusätzlich durch die Dekarbonisierung angetriebene weiterhin hohe Nachfrage, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem gegenüber stünden allerdings nach wie vor Schwierigkeiten in der Lieferkette und der Produktion sowie eher schwache Auslieferungen im ersten Quartal. Die erwartete Anku?ndigung eines Aktienru?ckkaufs hält Schmidt im laufenden Jahr fu?r unwahrscheinlich./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 14:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 14:14 / MESZ

NL0000235190