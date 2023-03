Die Nasdaq wird in Zukunft die Verwahrung von Kryptowährungen anbieten. Sie kommt damit dem Wunsch der Kund:innen entgegen, die zunehmend nach vertrauenswürdigen Lösungen abseits der Fintechs suchen. Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq entdeckt ihre Liebe zu Kryptowährungen. Zumindest hat die Wertpapierbörse jetzt angekündigt, in Zukunft als Verwahrinstanz für Bitcoin und andere Kryptowährungen fungieren zu wollen. Demnach hat die Nasdaq eine Lizenz als Limited Purpose Trust Company bei der für den Staat New York verantwortlichen Finanzaufsicht NYDFS gestellt, denn anders als in Deutschland laufen in den USA Lizenzen im Finanzbereich auf ...

