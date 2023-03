Das Unternehmen meldet, dass alle Mitarbeiter in Sicherheit sind; die Bewertung der Schäden in der Anlage in Amory läuft; Enviva und seine Mitarbeiter beteiligen sich an der Katastrophenhilfe

Enviva Inc. (NYSE: EVA) ("Enviva", das "Unternehmen", "wir", "uns" oder "unser"), der weltweit führende Hersteller von nachhaltig erzeugter holzartiger Biomasse, meldet, dass alle Mitarbeiter nach dem starken Tornado vom 24. März 2023 in Amory, Mississippi, in Sicherheit sind. Der Sturm beschädigte jedoch die auf eine Kapazität von 115.000 metrischen Tonnen pro Jahr ausgelegte Holzpellet-Produktionsanlage des Unternehmens; die größeren Anlagen und Häfen von Enviva in der Region waren nicht betroffen. Die Gebäudeversicherung von Enviva in Amory deckt Sachschäden, einschließlich Betriebsunterbrechung und Unfallschäden, ab. Der Betrieb der Anlage wurde bis zur vollständigen Bewertung des Schadens ausgesetzt, doch angesichts der geringen Größe der Anlage im Vergleich zu den mehr als sechs Millionen Tonnen installierter Produktionskapazität im gesamten Portfolio des Unternehmens dürften die Auswirkungen auf die Kunden und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens minimal sein.

"Amory war unser allererstes Werk im Südosten der USA, und diese Gemeinde nimmt einen besonderen Platz in unserem Herzen ein. Wir sind untröstlich über die verheerenden Schäden, die der Tornado bei unseren Kollegen, Freunden und Familien sowie in der Gemeinde Amory angerichtet hat, die wir seit mehr als 17 Jahren mit Stolz unser Zuhause nennen", sagte Thomas Meth, Präsident und CEO von Enviva. "Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen. Wir arbeiten bereits hart daran, unsere Mitarbeiter mit dem Nötigsten zu versorgen und die wunderbaren Menschen in Amory beim Wiederaufbau nach dieser schrecklichen Tragödie zu unterstützen", so Meth abschließend.

Enviva wird sich fortlaufend mit den örtlichen Behörden und den Ersthelfern abstimmen, um das Ausmaß der Schäden in der Gemeinde zu ermitteln und die bestmögliche Unterstützung bei der Katastrophenhilfe leisten zu können. Das Unternehmen wird weiterhin alle vorübergehenden Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit prüfen und voraussichtlich eine Aktualisierung vornehmen, sobald weitere Informationen vorliegen.

Über Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) ist der weltweit größte Hersteller von industriellen Holzpellets, einer erneuerbaren und nachhaltigen Energiequelle, die durch die Aggregation der natürlichen Ressource Holzfasern und deren Verarbeitung zu einer transportablen Form, den Holzpellets, gewonnen wird. Enviva ist Eigentümer und Betreiber von zehn Anlagen mit einer Gesamtproduktionskapazität von etwa 6,2 Millionen Jahrestonnen in den US-Bundesstaaten Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida und Mississippi und baut derzeit eine 11.Anlage in Epes, Alabama. Für 2023 plant Enviva den Baubeginn einer 12.Anlage in der Nähe von Bond, Mississippi. Enviva verkauft den Großteil seiner Holzpellets über langfristige Take-or-pay-Abnahmeverträge mit überwiegend kreditwürdigen Kunden in Großbritannien, der Europäischen Union und Japan und trägt damit zur Beschleunigung der Energiewende und zur Dekarbonisierung emissionsintensiver Sektoren wie Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien und Flugzeugtreibstoffe bei. Enviva exportiert seine Holzpellets über eigene Tiefseeterminals im Hafen von Chesapeake (Virginia), im Hafen von Wilmington (North Carolina) und im Hafen von Pascagoula (Mississippi) sowie über Tiefseeterminals von Drittbetreibern in Savannah (Georgia), Mobile (Alabama) und Panama City (Florida) in Märkte rund um den Globus.

Um mehr über Enviva zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.envivabiomass.com. Folgen Sie Enviva in den sozialen Netzwerken unter @Enviva.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und alle mündlichen Erklärungen, die in diesem Zusammenhang abgegeben werden, enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf gegenwärtigen oder historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und basieren auf derzeit verfügbaren Informationen über den Ausgang zukünftiger Ereignisse. Sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt Enviva jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, die alle ausdrücklich durch die Aussagen in diesem Abschnitt eingeschränkt sind, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments zu berücksichtigen. Enviva weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und viele außerhalb der Kontrolle von Enviva liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Pläne können erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen von Enviva auswirken können, finden Sie in den von Enviva regelmäßig bei der SEC eingereichten Unterlagen. Die von Enviva bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich zugänglich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230326005083/de/

Contacts:

Maria Moreno

media@envivabiomass.com

+1-301-657-5560