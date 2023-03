KION, einer der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Lieferkettenlösungen, ernennt Li-Cycle zu seinem bevorzugten globalen Recyclingpartner bis 2030

Li-Cycle kündigt den Plan an, eine neue Spoke-Anlage in Frankreich zu errichten, um die regionale kommerzielle Nachfrage zu decken

Li-Cycle wird zum größten reinen Lithium-Ionen-Batterie-Recycler in Europa und Nordamerika mit einer erwarteten Kapazität des globalen Spoke-Netzwerks von über 100.000 Tonnen pro Jahr

Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) ("Li-Cycle" oder das "Unternehmen"), ein branchenführendes Unternehmen im Bereich der Wiederaufbereitung von Lithium-Ionen-Batterien und der führende Recycler von Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika, hat eine endgültige Vereinbarung ("Vereinbarung") über eine globale Partnerschaft für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit der KION Group ("KION") unterzeichnet, einem weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Lieferkettenlösungen. Das Unternehmen freut sich außerdem, Pläne für die Entwicklung einer neuen Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage in Frankreich bekannt zu geben, die durch die regionale kommerzielle Nachfrage, einschließlich des Bedarfs von KION an Lithium-Ionen-Batterie-Recycling, gestützt wird.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Li-Cycle die Lithium-Ionen-Batterien der globalen Marken von KION recyceln. Dabei kommt die firmeneigene und innovative Unterwasser-Zerkleinerungstechnologie zum Einsatz, die sicher, umweltfreundlich und kostenwirksam ist. Die Vereinbarung, die zunächst bis 2030 gilt, macht Li-Cycle zum bevorzugten globalen Recyclingpartner von KION, um sicherzustellen, dass Batterien von KION nachhaltig recycelt werden.

"Li-Cycle freut sich, zum bevorzugten globalen Recyclingpartner von KION ernannt zu werden, da wir unser Kundenportfolio weiter ausbauen und diversifizieren, um unsere Expansionspläne in Europa voranzutreiben und ein nachhaltiges und lokales Batterie-Ökosystem zu fördern", sagte Tim Johnston, Mitbegründer und Executive Chair von Li-Cycle. "Durch unsere Partnerschaft wird Li-Cycle sowohl die Recyclingbedürfnisse von KION als auch die Fähigkeit von KION unterstützen, die EU-Batterievorschriften zu erfüllen. Gemeinsam werden wir eine kreislauforientierte Batterielieferkette aufbauen und die saubere Energiewende weiter unterstützen."

"Mit dieser strategischen Partnerschaft gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung der Kreislaufwirtschaft, die wir für unsere Produkte umsetzen wollen", sagte Henry Puhl, Chief Technology Officer von KION. "Die Zusammenarbeit mit Li-Cycle wird unsere Position im Bereich Nachhaltigkeit weiter stärken."

"Das nachhaltige Spoke Hub-Verfahren von Li-Cycle ermöglicht es, bis zu 95 Prozent der Masse einer Lithium-Ionen-Batterie zurückzugewinnen und die darin enthaltenen kritischen Mineralien für die Herstellung neuer Batterien zu nutzen", sagte Andreas Krinninger, Mitglied des Vorstands von KION. "Damit sind wir einer der Pioniere in der Material-Handling-Branche im Bereich der Wiederverwertung und des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien."

KION verfügt derzeit über eine weltweite Flotte von mehr als 1,7 Millionen Flurförderzeugen, darunter Gabelstapler und Lagertechnikgeräte, und ist der größte Hersteller von Flurförderzeugen in der EMEA-Region. Durch die Partnerschaft werden die Batterien der elektrischen Flurförderzeuge von KION auf sichere und umweltfreundliche Weise recycelt, um die Entwicklung einer nachhaltigen, innovativen und ortsgebundenen Batterie-Lieferkette in Europa zu unterstützen. Li-Cycle wird voraussichtlich Mitte 2023 mit dem Recycling der KION Batterien an seiner Spoke in Deutschland beginnen.

Li-Cycle weitet europäische Spoke-Netzwerkpläne auf Frankreich aus

Das Unternehmen erweitert sein geplantes europäisches Spoke-Netzwerk mit der Entwicklung einer neuen Recyclinganlage in Frankreich. Das wachsende Ökosystem der Lithium-Ionen-Batterien in Frankreich ist einer der größten Märkte für Altbatterien und Zellherstellung in Europa. Diese Spoke-Anlage wird in Harnes im Norden des Landes angesiedelt sein, wo große, weltweit tätige Automobilhersteller etabliert sind und wo kürzlich Pläne zum Bau von drei Batterie-Gigafabriken angekündigt wurden.

Li-Cycle baut seine Aktivitäten in Europa weiter aus und nutzt dabei ein äußerst reproduzierbares Geschäftsmodell, das das Unternehmen bereits auf dem nordamerikanischen Markt bewiesen hat. Das Unternehmen wird weiterhin strategisch Spoke-Recyclingkapazitäten in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Bezugsquellen für Lithium-Ionen-Batterien einrichten und seine patentierte Technologie anwenden, um seinen Vorreitervorteil mit einem ökologisch nachhaltigen Prozess weiter auszubauen.

Johnston kommentierte: "In Übereinstimmung mit unserer Strategie wächst Li-Cycle weiterhin im Gleichschritt mit unseren Kunden. Während wir die Einführung unseres hochgradig replizierbaren und bewährten Spoke Hub-Modells auf dem europäischen Markt vorantreiben, wird unsere Spoke in Frankreich uns besser positionieren, um KION und das sich beschleunigende Marktwachstum in diesem Land zu unterstützen."

Xavier Bertrand, Präsident der Region Hauts-de-France, in der die France Spoke angesiedelt sein wird, erklärte: "Hauts-de-France ist stolz darauf, von Li-Cycle ausgewählt worden zu sein, um seine erste Spoke in Frankreich zu errichten. Diese Investition ist eine sehr gute Nachricht für unsere Region. Zum einen, weil sie Arbeitsplätze schaffen wird, aber vor allem, weil sie einen neuen Meilenstein für das ‚Battery Valley' darstellt, das wir in Hauts-de-France aufbauen."

Die französische Spoke-Anlage von Li-Cycle wird auf einem bestehenden Gelände mit Zugang zu erneuerbaren Energien errichtet. Die Anlage wird voraussichtlich eine anfängliche Verarbeitungskapazität von bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr haben, mit der Option einer Erweiterung auf bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr. Die France Spoke wird voraussichtlich die Spoke-Technologie der ‚Generation 3' von Li-Cycle nutzen, die in der Lage ist, komplette Batteriepacks für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher direkt und ohne manuelle Demontage zu verarbeiten, was die Sicherheit und Kosteneffizienz erhöht. Die France Spoke wird voraussichtlich 2024 in Betrieb genommen und soll die geplante Kapazität von Li-Cycle in seinem globalen Spoke-Netzwerk auf mehr als 100.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr erhöhen.

Die erste europäische Spoke-Anlage von Li-Cycle wird in Deutschland angesiedelt sein und die Spoke-Technologie der ‚Generation 3' des Unternehmens nutzen. Die Germany Spoke wird voraussichtlich die bisher größte Spoke-Anlage des Unternehmens sein, mit einer Verarbeitungskapazität von 30.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr, einschließlich Haupt- und Nebenverarbeitungskapazität. Li-Cycle entwickelt außerdem eine Spoke-Anlage der ‚Generation 3' in Norwegen, die voraussichtlich eine Verarbeitungskapazität von bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr haben wird.

Über die Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle (NYSE: LICY) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine innovativen Spoke Hub Technologies zu nutzen, um eine kundenorientierte End-of-Life-Lösung für Lithium-Ionen-Batterien zu bieten und gleichzeitig eine sekundäre Versorgung mit Materialien in Batteriequalität zu schaffen. Lithium-Ionen-Batterien werden in zunehmendem Maße in der Automobilindustrie, bei der Energiespeicherung, in der Unterhaltungselektronik und bei anderen industriellen und privaten Anwendungen eingesetzt. Die Welt braucht verbesserte Technologien und Innovationen in der Lieferkette, um Abfälle aus der Batterieherstellung und Altbatterien besser zu handhaben und die schnell wachsende Nachfrage nach kritischen und knappen Rohstoffen in Batteriequalität durch eine geschlossene Kreislauflösung zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter https://li-cycle.com/.

Über die KION Group

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Lieferkettenlösungen. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikfahrzeuge sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten einschließlich aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Lösungen der KION Group sorgen für einen reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Lagern, Produktionsstätten und Distributionszentren der Kunden in über 100 Ländern.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung, Abschnitt 21 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "glauben", "können", "werden", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollten", "würden", "könnten", "planen", "potenziell", "zukünftig", "Ziel" oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Angelegenheiten sind, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen überLi-Cycle's Pläne, eine Spoke in Frankreich zu entwickeln; Li-Cycle's Erwartung, dass die Spoke in Frankreich im Jahr 2024 in Betrieb genommen wird, dass sie eine anfängliche Verarbeitungskapazität von bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterie-Material pro Jahr haben wird, mit der Option, diese auf bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr zu erweitern, und dass sie Li-Cycle's zukünftige geplante Kapazität über sein globales Spoke-Netzwerk auf mehr als 100.000 Tonnen pro Jahr bringen wird; Li-Cycle's Erwartung, eine kreisförmige Batterielieferkette mit KION aufzubauen; Li-Cycle's Erwartung, die Batterien von KION zunächst in seiner Spoke in Deutschland zu recyceln; Li-Cycle's Erwartung, dass seine Spoke in Deutschland seine bisher größte Spoke-Anlage sein wird, mit einer Verarbeitungskapazität von 30.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr; und Li-Cycle's Erwartung, dass seine Spoke in Norwegen eine Verarbeitungskapazität von bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr haben wird. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management von Li-Cycle getroffen wurden, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich des Zeitplans, des Umfangs und der Kosten von Projekten von Li-Cycleder Verarbeitungskapazität und der Produktion von Anlagen von Li-Cycle, der Fähigkeit von Li-Cycle, Rohstoffe zu beschaffen und das Risiko in der Lieferkette zu bewältigen, der Fähigkeit von Li-Cycle, die Recyclingkapazität und -effizienz zu steigern, der Fähigkeit von Li-Cycle, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten, der Fähigkeit von Li-Cycle, ein Darlehen von bis zu 375 Millionen US-Dollar aus dem Programm "Advanced Technology Vehicles Manufacturing" des US-Energieministeriums zu erhalten, die Fähigkeit von Li-Cycle, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten, erwartete regulatorische Prozesse und Ergebnisse in Verbindung mit dem Geschäft von Li-Cycle, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Wechselkurse und Zinssätze, Vergütungskosten und Inflation. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen, so dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den Erwartungen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und viele außerhalb der Kontrolle von Li-Cycle liegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Li-Cycle ist der Ansicht, dass diese Risiken und Ungewissheiten unter anderem die folgenden umfassen: Li-Cycle ist nicht in der Lage, Lithium-Ionen-Batterien und Schrott aus der Lithium-Ionen-Batterieproduktion wirtschaftlich und effizient zu beschaffen, wiederzugewinnen und zu recyceln sowie die schwarze Masse von Dritten zu verwerten und die Marktnachfrage nach einer umweltfreundlichen, geschlossenen Lösung für Produktionsabfälle und Lithium-Ionen-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zu befriedigen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, seine globale Wachstumsstrategie rechtzeitig oder überhaupt erfolgreich umzusetzen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, zukünftiges globales Wachstum effektiv zu managen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, den Rochester Hub und sein Spoke-Netzwerk rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets zu entwickeln, oder dass diese Projekte die Erwartungen hinsichtlich ihrer Produktivität oder der Spezifikationen ihrer Endprodukte nicht erfüllen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, die Recyclingkapazität und -effizienz wesentlich zu steigern; Li-Cycle könnte sich an strategischen Transaktionen, einschließlich Akquisitionen, beteiligen, die das Geschäft stören, zu einer Verwässerung der Aktionäre führen, die finanziellen Ressourcen reduzieren, zur Aufnahme von Schulden führen oder sich als nicht erfolgreich erweisen könnten; eine oder mehrere der derzeitigen oder zukünftigen Anlagen von Li-Cycle werden nicht betriebsbereit, haben Kapazitätsengpässe oder der Betrieb wird gestört; zusätzliche Mittel, die zur Deckung des Kapitalbedarfs von Li-Cycle in der Zukunft erforderlich sind, stehen Li-Cycle nicht zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder überhaupt nicht zur Verfügung, wenn das Unternehmen sie benötigt; Li-Cycle erwartet, dass erhebliche Ausgaben anfallen werden und dass das Unternehmen möglicherweise keine Rentabilität erreichen oder aufrechterhalten kann; Probleme bei der Handhabung von Lithium-Ionen-Batteriezellen, die zu einer geringeren Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien führen oder den Betrieb von Li-Cycle beeinträchtigen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, die Lieferverpflichtungen für Rohstoffe aufrechtzuerhalten und zu erhöhen sowie neue Kunden und Abnahmevereinbarungen zu gewinnen; ein Rückgang der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen oder ein Rückgang der Unterstützung von Regierungen für "grüne" Energietechnologien; sinkende Benchmark-Preise für die in den Li-Cycle-Produkten enthaltenen Metalle; Änderungen des Volumens oder der Zusammensetzung der in den Anlagen von Li-Cycle verarbeiteten Rohstoffe; die Entwicklung einer alternativen chemischen Zusammensetzung von Lithium-Ionen-Batterien oder alternativen Batterietypen; die Einnahmen von Li-Cycle für den Rochester Hub stammen in erheblichem Maße von einem einzigen Kunden; die Versicherungen von Li-Cycle decken möglicherweise nicht alle Verbindlichkeiten und Schäden ab; Li-Cycle verlässt sich in hohem Maße auf die Erfahrung und das Fachwissen seines Managements; Li-Cycle verlässt sich bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf externe Berater; Li-Cycle ist nicht in der Lage, seine Recyclingprozesse so schnell abzuschließen, wie es die Kunden verlangen; Li-Cycle unterliegt dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Verfahren; Li-Cycle ist nicht in der Lage, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; Erhöhungen der Einkommenssteuersätze, Änderungen der Einkommenssteuergesetze oder Unstimmigkeiten mit Steuerbehörden; erhebliche Schwankungen der Betriebs- und Finanzergebnisse von Li-Cycle von einem Zeitraum zum anderen aufgrund von Schwankungen der Betriebskosten und anderer Faktoren; Wechselkursschwankungen, die zu einem Rückgang der ausgewiesenen Umsätze und Nettoerträge führen könnten; ungünstige wirtschaftliche Bedingungen, wie z. B. die Folgen der weltweiten COVID-19-Pandemie; Naturkatastrophen, ungewöhnlich ungünstige Wetterbedingungen, Ausbruch von Epidemien oder Pandemien, Cybervorfälle, Boykotte und geopolitische Ereignisse; Versäumnis, das geistige Eigentum von Li-Cycle zu schützen oder durchzusetzen; Li-Cycle könnte Ansprüchen Dritter in Bezug auf geistige Eigentumsrechte ausgesetzt sein; Versäumnis von Li-Cycle, die festgestellten wesentlichen Schwachstellen in der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung wirksam zu beheben, oder wenn es Li-Cycle nicht gelingt, eine angemessene und wirksame interne Kontrolle der Finanzberichterstattung zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.

Diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Li-Cycle sowie die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen beruhen, werden in den Abschnitten "Item 3D. Risk Factors" und "Item 5. Operating and Financial Review and Prospects-Key Factors Affecting Li-Cycle's Performance" und an anderer Stelle in seinem Jahresbericht auf Formular 20-F beschrieben, der am 6. Februar 2023 bei der U.S. Securities and Exchange Commission und der Ontario Securities Commission in Kanada eingereicht wurde.

Li-Cycle übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzung von Li-Cycle zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

