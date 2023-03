Hersteller von Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge eröffnet Niederlassung in Deutschland

Factorial Energy (Factorial), branchenweit führend bei der Entwicklung von Festkörperbatterietechnologie zur Anwendung in Elektrofahrzeugen, meldete heute die Gründung einer europäischen Niederlassung in Deutschland. Im Rahmen seiner Präsenz in Europa wird Factorial seine Partner und Kunden in der Automobilindustrie besser bedienen können.

Factorial hat gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen mit Mercedes-Benz, Stellantis und Hyundai unterzeichnet. Damit verfolgt Factorial das Ziel, die Produktion der Festkörperbatterietechnologie zu beschleunigen. Diese bietet aus Sicht des Unternehmens eine höhere Sicherheit und Energiedichte als die aktuelle Lithium-Ionen-Batterietechnologie.

"Dies ist ein spannender Schritt mit Blick auf die weltweite strategische Expansion von Factorial", sagte Siyu Huang, CEO und Mitbegründer von Factorial. "Wir werden von Anfang an dabei sein, wenn sich die Europäische Kommission mit neuen Regelungen rund um die Nachhaltigkeit von Batterien befasst, wie etwa den Initiativen ‚Battery Passport' und ‚Green Deal', um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Die lokale Präsenz verschafft uns eine direkte Nähe zu unseren Partnern in der Automobilindustrie sowie Spielraum mit Blick auf die gesetzlichen Maßnahmen in Europa. Wir freuen uns auf unsere weitere Entwicklung, während wir daran arbeiten, im Bereich der Festkörperbatterien führend zu sein."

Mit dem neuen Standort kann das Unternehmen weiterhin strategische Beziehungen aufbauen und eng mit wichtigen europäischen Lieferanten und Fertigungspartnern zusammenarbeiten. Die Expansion ermöglicht ferner einen Zugang zu der umfassenden Automobilkompetenz der Region sowie zu renommierten Universitäten und Einrichtungen für den künftigen Teamaufbau, um die kundenseitige Validierung und Prüfung zu unterstützen.

Vergangenes Jahr hatte Factorial Aktivitäten in Südkorea und Japan angekündigt, die die weltweite Präsenz des Unternehmens erweitern. Um weitere aktuelle Firmeninformationen zu erhalten, folgen Sie Factorial auf LinkedIn.

Über Factorial Energy

Factorial Energy mit Sitz in Woburn (Massachusetts) hat bahnbrechende Feststoffbatterien entwickelt, die eine größere Reichweite pro Ladung sowie erhöhte Sicherheit bei vergleichbaren Kosten mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bieten. Die firmeneigene FEST® (Factorial Electrolyte System Technology) nutzt ein festes Elektrolytmaterial mit dem Potenzial, eine sichere und zuverlässige Zellleistung mit Kathoden- und Anodenmaterialien mit hoher Kapazität zu ermöglichen. FEST wurde erfolgreich in 40Ah-Zellen skaliert und arbeitet bei Raumtemperatur. Größtenteils können bestehende Anlagen zur Lithium-Ionen-Batterieherstellung für die Produktion genutzt werden. Das Unternehmen hat gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen mit Mercedes-Benz, Stellantis und der Hyundai Motor Company geschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.factorialenergy.com. 2023 Factorial Inc. Alle Rechte vorbehalten. Factorial, das Logo von Factorial und FEST sind eingetragene Marken in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005009/de/

Contacts:

Medien:

Antenna Group

Jack Shaw

Jack.Shaw@antennagroup.com