Das Unternehmen stellt sein Engagement für eine langfristige Strategie und die Fortschritte in Bezug auf soziale Auswirkungen und Nachhaltigkeitsziele im Jahr 2022 vor

CSG (NASDAQ: CSGS) hat heute den ersten Impact Report United in Purpose des Unternehmens veröffentlicht, der seine Fortschritte in den Bereichen Vielfalt, Inklusion, sozialer Einfluss und Nachhaltigkeit beleuchtet. Der Bericht informiert über die Maßnahmen, die CSG im vergangenen Jahr ergriffen hat, um die Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, positiv zu beeinflussen und zu verbessern.

"Der erste Wirkungsbericht von CSG verdeutlicht, dass wir in jeder Hinsicht ein zweckorientiertes Unternehmen sind", so Brian Shepherd, President und CEO von CSG. "Dank unserer diversen globalen Belegschaft mit mehr als 5.700 CSG-Mitarbeitern, die Kunden in 120 Ländern bedienen, kann und muss CSG bei allem, was wir tun, einen entscheidenden Beitrag leisten. CSG wird sich daher weiterhin für Transparenz einsetzen und vertrauenswürdige Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten zur Verfügung stellen, während wir daran arbeiten, eine bessere, zukunftsfähige Welt zu entwerfen und zu gestalten."

Die Erfolgsfaktoren von CSG liegen in der Kundenorientierung, der vielfältigen und integrativen Kultur, dem Engagement für soziale Auswirkungen und dem Streben nach Wachstum in allen Bereichen des Unternehmens. Der Wirkungsbericht 2022 enthält eine Vielzahl von Erfolgen, von denen einige wichtige Highlights im Folgenden vorgestellt werden sollen.

Meilensteine von CSG im Jahr 2022:

CSG ist dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, der weltgrößten Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit. CSG richtet sich nach den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und orientiert sich an den acht Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Auswirkungen auf die Gemeinschaft, Umweltschutz und digitale Teilhabe.

CSG wurde von Institutional Shareholder Services mit einem "Prime"-Rating für ESG-Unternehmen ausgezeichnet, was die Best-in-Class-Performance von CSG in der Branche belegt. CSG veröffentlichte außerdem seine erste Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß den vom Sustainability Accounting Standards Board herausgegebenen Standards.

CSG erhielt die Zertifizierung als Great Place to Work® in Indien und wurde als einer der Best Workplaces für Frauen in Indien unter den großen Unternehmen eingestuft. Der flexible Arbeitsplatzansatz von CSG, der es den Beschäftigten ermöglicht, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen, war ausschlaggebend für diese Auszeichnungen.

CSGs Women Engaged in Leadership Exploration and Development (WE LEaD) wurde von der Cablefax Diversity List als 2022 ERG of the Year ausgezeichnet.

CSG ging eine Partnerschaft mit We Make Change ein, einer globalen Plattform für Freiwilligenarbeit, die qualifizierte Freiwillige mit Sozialunternehmen vernetzt. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben die Freiwilligen von CSG über 2.000 Stunden Zeit und intellektuelles Kapital in 39 globale Organisationen investiert, die sich für den Abbau von Ungleichheiten, die Verbesserung der digitalen Teilhabe und die Verbesserung der Umwelt einsetzen.

"Die in diesem Meilensteinbericht herausgestellten Leistungen sind ein Beispiel für das Engagement von CSG, eine nachhaltigere Zukunft für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter zu schaffen", so Cindy Parsons, Executive Director of Social Responsibility and Impact bei CSG. "Wir freuen uns sehr darüber und setzen alles daran, auch außerhalb von CSG noch mehr zu bewirken."

Den vollständigen Wirkungsbericht 2022 finden Sie hier.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie wie unsere über 1.000 Kunden einen Wandel herbeiführen und die Branche mitgestalten können? Dann besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005015/de/

Contacts:

Kristine Østergaard

Public Relations

+44 (0)79 2047 7204

kristine.ostergaard@csgi.com

John Rea

Investor Relations

+1 (210) 687-4409

john.rea@csgi.com