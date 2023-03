Elon Musks Unternehmen Neuralink, das an Gehirnimplantaten forscht, hat sich an eines der größten neurochirurgischen Zentren in den USA gewandt. Neuralink sieht es als potenziellen Partner für klinische Studien, um seine Geräte an Menschen zu testen - sobald die Aufsichtsbehörden dies zulassen. Seit 2016 entwickelt Neuralink Gehirnimplantate. Das Unternehmen von Milliardär Elon Musk hofft, dass diese Implantate schon in naher Zukunft ein Heilmittel für Erkrankungen wie Lähmungen und Blindheit sein ...

