Ecoppia, Weltmarktführer bei Roboterlösungen für die Solarbranche, gibt Vereinbarung zur Installation seiner Roboterlösungen im Rahmen von 4 von Matrix Renewables entwickelten Projekten bekannt. Dabei handelt es sich um die von TPG Rise unterstützte globale Plattform für erneuerbare Energien. Diese Zusammenarbeit markiert das erste Projekt von Ecoppia in der spanischen Region.

Ecoppia wird zwei Robotermodelle für diese Photovolotaikanlagen installieren Ecoppia H4 und Ecoppia T4. Beide Roboter sind praktisch wasserfrei und erzielen eine äußerst effiziente Reinigungswirkung, wobei sie sich als vollständig sicher für die Module und die Struktur erwiesen. Ecoppia wird darüber hinaus für den Betrieb und die Wartung (O&M) der Roboterflotte für die geplante Lebensspanne verantwortlich zeichnen. Der prognostizierte Gesamtumsatz dieser Projekte im Verlauf ihrer Lebensspanne wird auf rund 13 Mio. US-Dollar geschätzt, wobei 3,9 Mio. US-Dollar auf die Systembereitstellung und Installation entfallen.

Diese Ankündigung erfolgt im Anschluss an die jüngste Ankündigung von Ecoppia hinsichtlich eines 181,25 MWac-Projekts in Chile in Zusammenarbeit mit dem Global Player ENGIE mit einem prognostizierten Gesamtumsatz in Höhe von bis zu 7,2 Mio. US-Dollar.

"Die Zusammenarbeit mit Matrix Renewables unterstreicht die Robustheit der Technologie von Ecoppia und das Vertrauensniveau, das Ecoppia durch die Belieferung der Branche seit mehr als einem Jahrzehnt erzielen konnte", so Jean Scemama, CEO von Ecoppia. "Die Tatsache, dass Matrix Renewables sich dafür entschieden hat, fortgeschrittene Technologien zu übernehmen, um die Leistung der solaren Photovoltaikanlagen zu optimieren, verdeutlicht seine Marktführerschaft. Es erfüllt uns mit Stolz, unsere Präsenz in Chile stärken zu können und wir sind äußerst erfreut, unsere Lösungen auf einem rasch wachsenden spanischen Markt anzubieten."

Über Ecoppia

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Ecoppia Weltmarktführer im Bereich der Roboterreinigung für Photovoltaik. Durch das Angebot einer cloudbasierten Plattform und einer Suite fortgeschrittener Lösungen maximieren die vollautonomen Lösungen von Ecoppia die Leistung der großen Photovoltaikanlagen. Durch Fernverwaltung und Fernsteuerung versetzt die Ecoppia Plattform die Solaranlagen in die Lage, ihre Höchstleistung selbst bei geringsten Kosten und durch minimales menschliches Eingreifen aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen ist börsennotiert und verfügt über Standorte in Asien, im Nahen Osten, in Europa und Lateinamerika.

Ecoppia in Zahlen:

über 3.900 MW-Projekte

über 16.650 MW signed agreements

über 35 große Projekte auf 4 Kontinenten

über 9 Milliarden gesäuberte Photovoltaikmodule

