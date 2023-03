Black erwarb bei NBC Universal mehr als 20 Jahre Streaming-Erfahrung in den Bereichen digitale Videoinhalte und Live-Veranstaltungen, mit der er das Wachstum der erstklassigen Streaming-Angebote von Edgio voranbringen wird

Edgio Inc. (Nasdaq: EGIO), die Plattform der Wahl für Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit im Edge-Netz, meldete heute die Ernennung von Eric Black zum CTO/Geschäftsführer des Bereichs Medien. Black, der bei NBC Universal im Bereich Streaming von digitalen Videoinhalten und Live-Veranstaltungen über zwanzig Jahre lang an vorderster Front tätig war, wechselt zu Edgio, um das Wachstum des Unternehmens bei der weltweiten Bereitstellung von linearen Videoangeboten sowie von Live- und On-Demand-Videoangeboten in höchster Qualität für beliebige Geräte voranzubringen.

Vor seiner Tätigkeit bei Edgio führte Black bei NBC Universal die Medientechnologie-Strategie für eine Vielzahl digitaler Objekte in entscheidenden Momenten der Live-Streaming-Entwicklung an. Er koordinierte im Jahr 2010 den allerersten Live-Stream eines Super Bowl, zeichnete für die Übertragung von sechs Olympischen Spielen (darunter die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro, das zu diesem Zeitpunkt größte digitale Ereignis in der Geschichte), der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und der Debatten im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf verantwortlich. Darüber hinaus leitete er auch das Team, das 2020 den Streaming-Anbieter Peacock von NBC Universal auf den Markt brachte. Die Systeme, die Black aufbaute, konzentrieren sich auf hohen zeitgleichen Datenverkehr sowie auf Skalierbarkeit und übertragen heute pro Jahr mehr als 20.000 Veranstaltungen mit Milliarden von konsumierten Streaming-Minuten.

Seine enormen Leistungen für den Erfolg des Streamings von Live-Veranstaltungen wurden mit neun Emmy Awards gewürdigt. Er ist außerdem zweifacher Gewinner des IOC Gold Ring für den besten olympischen digitalen Service bei den Olympischen Sommerspielen 2016 und bei den Olympischen Winterspielen 2018. 2004 wurde er für die Berichterstattung über den 11. September 2001 mit dem Edward R. Murrow Award ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt er 2013-2014 den Emmy Award für Technologie und Technik für die bahnbrechende Bereitstellung von linearen Pay-TV-Angeboten auf verbrauchereigenen und auf verwalteten Geräten über eine IP-Verbindung.

"Die Ernennung einer in der Branche derart angesehenen Führungspersönlichkeit wie Eric Black unterstreicht die heutige starke Position von Edgio", so Bob Lyons, CEO von Edgio. "Wir sind sehr stolz auf unsere Leistungen bei der Entwicklung digitaler Videolösungen, die führenden Medien- und Technologieunternehmen erfolgreiche Geschäftsstrategien ermöglichen. Die Erfahrung von Black mit den größten Live-Veranstaltungen ist unübertroffen. Er passt perfekt zu unserem Unternehmen, das jetzt in die nächste Phase des Streamings in großem Maßstab eintritt."

Bei Edgio wird Black für die Leitung und das Wachstum der Medienplattform von Edgio verantwortlich zeichnen, zu der auch das globale CDN-Netzwerk Edgio Delivery und die Streaming-Plattform Uplynk des Unternehmens gehören. Uplynk vereinfacht die syndizierte Übertragung von Live-Veranstaltungen, von Broadcast-/OTT-TV und von werbeunterstütztem Free-TV (FAST). Mithilfe von Uplynk lässt sich die Betriebstätigkeit mit minimalen Ressourcen skalieren, so dass die Kunden mehr Zuschauer erreichen können. Die innovativen Werbelösungen umfassen Server-Side Ad Insertion (SSAI) und serverseitige Reichweitenüberwachung. Dies unterstützt die Kunden bei der Optimierung und Perfektionierung ihrer Erlösstrategien. Uplynk bietet ein sicheres globales Edge-Netzwerk, das für die speziellen Anforderungen der Medienbranche entwickelt wurde und optimale Nutzungsqualität garantiert, unabhängig davon, wo auf der Welt sich die Zuschauer befinden.

Die Medienlösungen von Edgio sind in einem Bereich angesiedelt, in dem Black über umfangreiche Erfahrung verfügt, so dass er sofort an den Start gehen und das Wachstum des Unternehmens voranbringen kann. Edgio hat bereits Hunderttausende Live-Veranstaltungen abgewickelt, darunter die größten Sportereignisse der Welt wie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und den Super Bowl. Allein im Jahr 2022 generierte die Lösung Uplynk des Unternehmens 2,4 Milliarden Veranstaltungsaufrufe, 3,3 Milliarden Stunden Video-Streaming und mehr als 220 Millionen Stunden Werbung. Mit Black an der Spitze ist Edgio sehr gut aufgestellt, um in der nächsten Ära des Streamings, in der die Zahl der zeitgleichen Zuschauer noch weiter steigen wird, bei der technologischen und geschäftlichen Innovationstätigkeit die führende Position zu übernehmen.

"Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit den talentierten Mitarbeitenden von Edgio, einem Unternehmen, das seit über zehn Jahren an der Spitze der Streaming-Branche steht", so Eric Black, CTO/Geschäftsführer des Bereichs Medien von Edgio. "Die Kunden vertrauen Edgio als geschätztem Partner. Dieses Vertrauen wurde über viele Jahre aufgebaut, indem Edgio die Komplexität der Bereitstellung digitaler Videoinhalte auf möglichst einfache und skalierbare Weise meisterte. Ich freue mich auf die Zukunft und die wegweisenden Möglichkeiten, die Edgio seinen Kunden bieten wird."

Edgio ging aus der Übernahme von Edgecast durch Limelight im Juni 2022 hervor.

Edgio wird seine Medienlösung Uplynk vom 16. bis 19. April 2023 auf der NAB Show im Las Vegas Convention Center vorstellen (West Hall Nr. W3573 Hospitality Suites). Folgen Sie diesem Link, um einen Gesprächstermin auf der Messe zu vereinbaren.

