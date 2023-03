The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.03.2023.

ISIN Name

CA0396771093 ARCTIC FOX VENTURES INC.

CA49639T2011 KINGSMEN RES

DE000HLB4W20 LB.HESS.-THR.IS.19/24

DE000HLB4X03 LB.HESS.THR. IHS 19/31

DE000HLB4Y69 LB.HESS.-THR. 20/23

DE000HLB41B7 LB.HESS.-THR. 21/23

GRS208303008 INFORM P.LYKOS HO.EO 0,62

US0167441049 ALLARITY THERAPEUTICS

US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001

US05351X1019 AVAYA HLDGS CORP. DL-,001

US22530J2006 CREATIVE REALITIES

US59564R5000 MIDATECH PHARMA SP.ADR/25