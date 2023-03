Der erfolgreiche Markteintritt von Africell in Angola hat alle Erwartungen übertroffen: Innerhalb von 8 Monaten nach Markteinführung wurden über die digitale BSS-Plattform von Csmart mehr als 7 Millionen Neukunden freigeschaltet. Mit günstigeren Preisen und einem hochmodernen 5G-Netz hat Africell den Mobilfunksektor in Angola aufgemischt.

Acht Monate nach dem Start der Dienste in Angola hat Africell bereits über 7 Millionen Mobilkunden gewonnen. Für dieses rasante Wachstum benötigte Africell eine moderne digitale Lösung, die die Realisierung der geplanten Markteinführungszeiten und die Bereitstellung zuverlässiger Dienste auf dem expandierenden angolanischen Markt unterstützt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230326005093/de/

Die Vision von Africell, neue Produkte auf den Markt zu bringen, die einen positiven Unterschied für die Kunden ermöglichen, wurde durch Csmart unterstützt eine digitale BSS-Plattform, die entwickelt wurde, um die Wachstumsanforderungen innovativer Telekommunikationsunternehmen wie Africell zu erfüllen. Die Lösung, die auf den ODA- und Open-API-Standards des TM-Forums aufbaut, hilft Kunden, jedes Geschäftsmodell, jedes Netz, jeden Dienst und jedes Erlebnis im benötigten Umfang zu monetarisieren.

"Wir haben uns dem Ziel verschrieben, Africells Vision von Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Kundenerlebnis zu verwirklichen", so Sreenivas Peesapati, CEO bei Covalense Digital, und fügt an, dass "Csmart Africells Vorreiterrolle bei der Bereitstellung nahtloser Konnektivität und Kundenerlebnisse auf ganz Afrika ausweiten wird."

"Das Wachstum von Africell in Angola hat die Erwartungen übertroffen. Dies weist auf einen enormen Nachholbedarf an hochwertigen und erschwinglichen Telekommunikationsdiensten in Angola hin. Csmart hat bisher eine Schlüsselrolle übernommen und uns eine solide technische Grundlage bereitgestellt, auf der wir unseren Kundenstamm in Luanda und Benguela vergrößern konnten", berichtet Faissal Abdallah, CTO bei Africell Angola.

Über Africell

Africell ist ein rasant wachsender Mobilnetzbetreiber, der in ganz Afrika tätig ist. Africell bietet eine schnelle und zuverlässige Mobilnetzabdeckung und damit verbundene Technologiedienste für mehr als 20 Millionen Kunden. Mit einer Palette von Sprach- und SMS-Produkten, Datendiensten und Afrimoney (Plattform für mobile Zahlungen) ermöglicht Africell den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, von den enormen langfristigen Vorteilen der digitalen Konnektivität zu profitieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.africell.com, verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn oder kontaktieren Sie media@africell.com.

Über Covalense Digital Solutions

Covalensedigital ist ein produktorientiertes Unternehmen, das auf die Entwicklung von Edge-Kommunikationslösungen wie 5G, IoT und IIoT spezialisiert ist. Das Flaggschiffprodukt Csmart ist eine Cloud-unabhängige digitale BSS-Plattform, die derzeit von MVNOs, MNOs, MVNEs und Satellitendienstanbietern weltweit eingesetzt wird. Besuchen Sie uns, um mehr über Covalensedigital zu erfahren: Covalensedigital.com, oder verfolgen Sie die neuesten Unternehmens-Updates auf @CovalensedigitalLinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230326005093/de/

Contacts:

Kiran Sundarrajan

kiran.sundarrajan@covalensedigital.com