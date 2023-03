Über seine Plattform für soziale Verantwortung, ASM Global Acts, und in Kooperation mit Honeycomb Strategies hat ASM Global einen weitreichenden Plan angekündigt den radikalsten innerhalb der Live-Unterhaltungsbranche -, um sein Portfolio in das weltweit nachhaltigste Angebot an Veranstaltungsorten zu transformieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005196/de/

Colorado Convention Center Photo courtesy of ASM Global

Ab diesem Jahr wird ASM Global seine gesamten Ressourcen dafür einsetzen, um mithilfe des umfangreichsten Tracking-Systems im Veranstaltungssektor messbare Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen zu erzielen. Auf diese Weise wird ASM Global seiner Führungsposition gerecht und strebt erhebliche kollektive Auswirkungen auf allen Kontinenten an, auf denen es tätig ist.

Das Unternehmen, das mit seinen Kundenpartnern zusammenarbeitet, verfügt mit seinen mehr als 40 zertifizierten grünen Veranstaltungsorten bereits über das größte Angebot, und das Portfolio wächst weiter.

Ron Bension, President und CEO bei ASM Global, erklärte bei der Bekanntgabe: "Unser aktuelles Portfolio an LEED-zertifizierten Veranstaltungsorten hat den Standard gesetzt, und jetzt legen wir die Messlatte noch höher.

"Dieses Programm wird in alle Geschäftsbeziehungen zu unseren bestehenden und zukünftigen Kunden als Teil der ASM Global DNA vollständig integriert.

Wie wir bereits bei unserer ersten Zusammenarbeit mit Honeycomb Strategies im vergangenen Sommer erkannt haben, ist die Nachfrage unserer Bestands- und Neukunden nach richtungweisenden Nachhaltigkeitsinnovationen kontinuierlich gestiegen. Wir sind nunmehr in der Lage, gemeinsam mit Honeycomb Strategies die Branche in diesem extrem wichtigen Bereich anzuführen."

ASM Global hat für alle seine Veranstaltungsorte folgende Ziele definiert:

Senkung des Energieverbrauchs bis 2030 um 25 gegenüber dem Ausgangsjahr (2023)

Deckung von 20 des gesamten Energieverbrauchs durch erneuerbare Energiequellen bis 2025

Kohlenstoffneutralität bis 2050

Umleitung von mehr als 50 des Gesamtabfalls bis 2025

Abschaffung von Einwegplastik im Außenbereich bis 2025

Senkung des Wasserverbrauchs bis 2030 um 25 gegenüber dem Ausgangsjahr (2023)

Vergabe von mindestens 50 der berichtspflichtigen Ausgaben an Zulieferunternehmen, die die ökologischen Richtlinien der Beschaffungspolitik des Unternehmens einhalten, bis 2030

Ausweitung der pflanzlichen Menüoptionen an den Savor-Standorten (Food Division von ASM Global) bis 2024 um 35

Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln um 75 bis 2026 an den Savor-Standorten

Lindsay Arell, eine der beiden Principals bei Honeycomb Strategies, kommentierte: "Das Projekt läuft bereits. Wir haben eine Gruppe von Pilotstandorten unterschiedlicher Größe, Art und Kontinente ausgewählt, die mit dem Reporting über die Erfüllung der Ziele begonnen haben. Unser Ziel ist es, zügig weitere Veranstaltungsorte hinzuzufügen, um wichtige Basisdaten für 2023 zu erhalten."

"Seit fast 20 Jahren ist das Colorado Convention Center führend bei der Nachhaltigkeit von Live-Veranstaltungen", so John Adams, General Manager des Colorado Convention Center. "Wir freuen uns, als Pilotstandort für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein, während ASM Global seine Anstrengungen schrittweise auf alle seine Standorte rund um den Globus ausweitet."

ASM Global hat eine Partnerschaft mit WeTrack initiiert einem SaaS-Anbieter von Planungs-, Nachhaltigkeits- und Betriebslösungen für einige der größten Sport- und Unterhaltungsmarken der Welt, darunter FIFA, IOC, Wimbledon, World Triathlon und viele andere. Das WeTrack-System wurde entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, Fortschritte bei Nachhaltigkeits-, ESG- und CSR-Initiativen nachzuverfolgen.

Für jeden Botschafter eines ASM Global-Standorts wird ein System mit gemeinsamen Indikatoren eingerichtet, die ASM Global mit Blick auf die für den jeweiligen Standort festgelegten Zielen verfolgen möchte.

Zu den jüngsten großen Nachhaltigkeitsprogrammen und -projekten von Honeycomb Strategies zählen das Colorado Convention Center, das Moscone Center, die Philadelphia Eagles, das SoFi Stadium, die Minnesota Vikings, das Barclays Center, Visit Denver, die Greenbuild Conference and Expo, die Natural Products Expo und Sustainable Brands.

Über ASM Global

ASM Global ist der weltweit führende Produzent von Unterhaltungserlebnissen. Es ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Strategie und Management von Veranstaltungsorten und Events. Um optimale Ergebnisse für die Eigentümer von Veranstaltungsorten zu erzielen, stellt ASM Global Lösungen und Spitzentechnologien bereit, die auf die lokalen Anforderungen zugeschnitten sind. Sein Netzwerk an Veranstaltungsorten erstreckt sich über fünf Kontinente mit einem Portfolio von mehr als 350 der weltweit renommiertesten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorten für darstellende Künste. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter. asmglobal.com

Über Honeycomb Strategies

Honeycomb Strategies ist ein B-Corp-zertifiziertes Beratungsunternehmen zu Fragen der Nachhaltigkeit, das von Frauen geführt wird und auf die Gastgewerbe-, Sport- und Veranstaltungsbranche spezialisiert ist. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Geschäfts- und Umweltpraktiken aufeinander abzustimmen und nicht das eine für das andere zu opfern. Unserer Überzeugung nach ist ein Unternehmen dann erfolgreich, wenn es innovativ und ideenreich ist. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung haben wir mit einigen der berühmtesten und nachhaltigsten Veranstaltungsorte und Events der Branche kooperiert. Folgen Sie uns auf Instagram und LinkedIn. hcsustainability.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005196/de/

Contacts:

Jim Yeager

breakwhitelight (für ASM Global)

jim@breakwhitelight.com

Mobil: 818-264-6812