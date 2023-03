Thomas Meth bleibt President und CEO und Ralph Alexander wird Lead Independent Director

Enviva Inc. (NYSE: EVA) ("Enviva", "unser", "wir" oder "Unternehmen") teilte heute mit, dass John Keppler mit Wirkung zum 1. April 2023 als Executive Chairman in das Unternehmen zurückkehren wird. Thomas Meth wird das Unternehmen weiterhin als President und Chief Executive Officer leiten. Der Interims-Chairman des Unternehmens, Ralph Alexander, wird in die Funktion des Lead Independent Director of the Board wechseln.

Die heutige Bekanntgabe steht im Einklang mit dem Governance-Plan des Board of Directors (das "Board"), der im November 2022 vorgestellt wurde, als Keppler von seiner Rolle als Chairman und CEO zurücktrat, um ein Herzleiden zu behandeln. Da die Genesung und Rehabilitation von Herrn Keppler nach einer Herzoperation bereits weit fortgeschritten ist, kehrt er in das Unternehmen zurück, um den Mitbegründer und CEO, Thomas Meth, zu unterstützen. John Keppler wird als Executive Chairman in Zusammenarbeit mit Herrn Meth dazu beitragen, die strategischen Unternehmensinitiativen, das Wachstum und die Interaktionen mit den wichtigsten Kapitalmärkten und Finanzakteuren voranzutreiben.

"Ich bin sehr erfreut, John wieder bei Enviva begrüßen zu dürfen. Mit seiner Erfahrung aus zwei Jahrzehnten in der Geschäftsführung und im Vorstand wird er dazu beitragen, unser überragendes Unternehmen in die nächste Phase zu führen und sein Potenzial auszuschöpfen. Er wird vom Vorstand, unserem Managementteam und unseren Mitarbeitern sowie unseren wichtigsten Finanzpartnern sehr geschätzt, und wir freuen uns, dass er bei guter Gesundheit in das Unternehmen zurückkehrt", so Thomas Meth, President und Chief Executive Officer. "Als unser CEO hat John fast 18 Jahre lang den Aufstieg des Unternehmens von unseren bescheidenen Anfängen als kleines Startup zu einem renommierten, börsennotierten globalen Unternehmen geleitet. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion als Executive Chairman", fügt Meth an.

"Wie ich bereits im November ausgeführt habe, setzen Thomas, das Board und das Führungsteam ein bewährtes Modell und eine Geschäftsstrategie um, um einen signifikanten Wert für alle unsere Stakeholder zu schaffen. Ich freue mich darauf, mit meinen Kollegen in dieser neuen Verantwortung zusammenzuarbeiten und Enviva dabei zu helfen, die enormen Möglichkeiten unseres Geschäfts wahrzunehmen", erklärt Keppler. "Besonders freue ich mich auf die Begegnung mit unseren Eigen- und Fremdkapitalinvestoren auf unserem bevorstehenden Investorentag im April und den weiteren regelmäßigen Kontakt mit unseren Finanzakteuren."

Ralph Alexander, der seit 2013 Board-Mitglied ist und 2010 die ursprüngliche Private-Equity-Investition in Enviva leitete, wird mit Wirkung zum 1. April 2023 zum Lead Independent Director ernannt. In dieser Funktion wird er sich auf die Unterstützung der betrieblichen Exzellenz des Unternehmens konzentrieren und weiterhin als Vorsitzender des Nominating and Corporate Governance Committee fungieren. "Wir sind unglaublich dankbar für Ralphs Unterstützung und Führung in den letzten Monaten einer kritischen Phase nicht nur für Enviva, sondern auch für unsere Branche und die globale Energielandschaft", ergänzt Meth. "Ich bin froh, dass wir weiterhin von seiner Expertise und seiner Führungsstärke als Lead Independent Director profitieren werden."

Meth, Keppler und Alexander waren an der kürzlich angekündigten und nun abgeschlossenen PIPE-Transaktion des Unternehmens beteiligt, die dem Unternehmen einen Nettoerlös von insgesamt etwa 246 Mio. US-Dollar einbrachte. Die PIPE wurde von Tochtergesellschaften der beiden größten Enviva-Aktionäre Riverstone Holdings LLC und Inclusive Capital Partners geleitet. Es beteiligten sich BTG Pactual sowie Mitglieder des Boards und der Geschäftsführung von Enviva. Weitere Informationen zu dieser Transaktion finden Sie in der Mitteilung des Unternehmens vom 1. März, die hier verfügbar ist.

Über Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) ist der weltweit größte Hersteller von industriellen Holzpellets, einer erneuerbaren und nachhaltigen Energiequelle, die durch die Aggregation der natürlichen Ressource Holzfasern und deren Verarbeitung zu einer transportablen Form, den Holzpellets, gewonnen wird. Enviva ist Eigentümer und Betreiber von zehn Anlagen mit einer Gesamtproduktionskapazität von etwa 6,2 Millionen Jahrestonnen in den US-Bundesstaaten Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida und Mississippi und baut derzeit eine 11. Anlage in Epes, Alabama. Ferner plant Enviva den Baubeginn einer 12. Anlage in der Nähe von Bond, Mississippi. Enviva verkauft den Großteil seiner Holzpellets über langfristige Take-or-pay-Abnahmeverträge mit überwiegend kreditwürdigen Kunden in Großbritannien, der Europäischen Union und Japan und trägt damit zur Beschleunigung der Energiewende und zur Defossilisierung emissionsintensiver Sektoren wie Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien und Luftfahrt bei. Enviva exportiert seine Holzpellets über eigene Tiefseeterminals im Hafen von Chesapeake (Virginia), im Hafen von Wilmington (North Carolina) und im Hafen von Pascagoula (Mississippi) sowie über Tiefseeterminals von Drittbetreibern in Savannah (Georgia), Mobile (Alabama) und Panama City (Florida) in Märkte rund um den Globus.

Um mehr über Enviva zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.envivabiomass.com. Folgen Sie Enviva in den sozialen Netzwerken unter @Enviva.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und alle mündlichen Erklärungen, die in diesem Zusammenhang abgegeben werden, enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf gegenwärtigen oder historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und basieren auf derzeit verfügbaren Informationen über den Ausgang zukünftiger Ereignisse. Sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt Enviva jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, die alle ausdrücklich durch die Aussagen in diesem Abschnitt eingeschränkt sind, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments zu berücksichtigen. Enviva weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und viele außerhalb der Kontrolle von Enviva liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Ergänzende Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die Erwartungen und Prognosen von Enviva beeinflussen können, finden Sie in Envivas regelmäßig bei der SEC eingereichten Unterlagen. Die von Enviva bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich einsehbar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

