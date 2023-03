Everen Limited (Everen) hielt sein März 2023 Board Meeting am Dienstag, den 21.März und seine Jahreshauptversammlung (AGM) am Donnerstag, den 23.März ab.

Während des Board Meetings genehmigten die Direktoren den Jahresabschluss 2022 von Everen, diskutierten die weitere Umsetzung des 5-Jahres-Strategieplans und beschlossen eine Dividende in Höhe von insgesamt 200 Millionen US-Dollar, die am oder vor dem 29. September 2023 an die am 21. März 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Während der Jahreshauptversammlung genehmigten die Aktionäre technische Korrekturen am Wortlaut der Zulassungsvoraussetzungen und der Definition einer Nuklearanlage und änderten die Satzung von Everen, um Unstimmigkeiten und Elemente zu beseitigen, die nach dem Bermuda Companies Act 1981 nicht erforderlich sind. Außerdem wurde ein neuer Vorstand gewählt, dessen Amtszeit im März 2024 enden wird. Die Aktionäre würdigten Gail Miller (VP, Human Resources) für ihre 18-jährige Tätigkeit und ihre bedeutenden Beiträge zum Unternehmen und hießen Robert Foskey in der Rolle des Chief Operating Officer willkommen. Er tritt die Nachfolge von George Hutchings an, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt, dem Unternehmen jedoch bis Ende 2023 als Special Advisor erhalten bleibt.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung traf sich der neu gewählte Vorstand und wählte John Weisner zum Vorsitzenden des Vorstands und Robert Wondolleck zum stellvertretenden Vorsitzenden für 2023.

Für das Jahr 2022 verzeichnete Everen einen Nettoverlust von 776,7 Millionen US-Dollar, der auf Nettoverluste aus Kapitalanlagen in Höhe von 524,8 Millionen US-Dollar, versicherungstechnische Nettoverluste in Höhe von 229,2 Millionen US-Dollar und allgemeine und administrative Kosten in Höhe von 22,7 Millionen US-Dollar zurückzuführen ist. Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen von Everen für das Jahr 2022 finden Sie unter www.everen.bm, um den geprüften Jahresabschluss einzusehen.

Bertil Olsson, Präsident und CEO, erklärte: "Obwohl das Jahr 2022 finanziell herausfordernd war, bewegten sich unsere versicherten Schäden im Rahmen der Erwartungen. Everen konzentriert sich auf das Erstellen von langfristigem Wert und eine starke Entschlossenheit gegenüber unseren Aktionären. Unser Ziel ist es, über ein schwieriges Marktumfeld hinweg kontinuierlich stabile und umfangreiche Kapazitäten zu konsistenten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. In den letzten 9 Jahren hat Everen Prämien in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar eingenommen und gleichzeitig fast 3,0 Milliarden US-Dollar an Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Bei der Entscheidung des Vorstands, die Dividende in Höhe von 200 Millionen US-Dollar auszuschütten, wurden der mehrjährige Kapitalmanagementplan des Unternehmens und der potenzielle künftige Kapitalbedarf im Rahmen des strategischen Plans sorgfältig berücksichtigt."

Robert Foskey, Senior Vice President und COO, kommentierte: "Im Jahr 2022 konzentrierte sich Everen auf mehrere Initiativen des Strategieplans, einschließlich der Ausweitung unseres Produktangebots durch die Steigerung des Limits auf 450 Millionen US-Dollar, der Einführung der neuen Marke und Website des Unternehmens sowie der Verbesserung unserer internen und externen Marketingaktivitäten. Wir sehen weiterhin ein starkes Interesse von Energieunternehmen aus der ganzen Welt und begrüßten zwei neue Aktionäre, darunter CEZ aus der Tschechischen Republik und Colonial Enterprises aus den Vereinigten Staaten."

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.everen.bm

Everen Limited mit Hauptsitz auf den Bermudas ist der Versicherer der Wahl für die weltweit führenden Unternehmen der Energiebranche und versichert globale Assets im Wert von fast 4 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1972 als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit etabliert, eine innovative Struktur, bei der die Versicherungsnehmer auch die Aktionäre sind und der Versicherungsschutz zum Selbstkostenpreis gestellt wird. Everen bietet seinen Anteilseignern Sachversicherungssummen von bis zu 450 Millionen US-Dollar pro Schadensereignis für eine breite Palette von Assets der Energiebranche von der traditionellen Öl- und Gasindustrie über alternative Industriesegmente wie erneuerbare Energien. Zu den Aktionären von Everen gehören mittlere bis große Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Energiesektor mit einem Investment-Grade-Rating oder einer gleichwertigen Bewertung. Everen wird von S&P mit A und von Moody's mit A2 bewertet.

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Robert Foskey, SVP COO unter robert.foskey@everen.bm oder +1 (441) 295-0905.