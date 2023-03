ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Top Performance seit 12 Jahren: ALSO Mitglied des SPI Select Dividend 20 Index



28.03.2023





Emmen, Schweiz, 28. März 2023 PRESSEMITTEILUNG

Top Performance seit 12 Jahren:

ALSO Mitglied des SPI Select Dividend 20 Index

Seit der vergangenen Woche ist ALSO im SPI® Select Dividend 20 Index der Schweizer Börse vertreten. Er misst die Wertentwicklung der renditestärksten Titel des Swiss Performance Index. Insgesamt sind derzeit 217 Unternehmen im SPI® enthalten, nur die 20 besten werden für den SPI® Select Dividend 20 Index ausgewählt. Eine stabile und hohe Dividendenrendite sowie eine solide Rentabilität, gemessen am Return on Capital (ROC), sind entscheidend für die Aufnahme.

Für 2022 schüttet ALSO eine Dividende von CHF 4.60 aus, seit 2011 stieg sie damit um insgesamt +557 Prozent. Alle beobachtenden Analysten sprechen eine einstimmige Kaufempfehlung aus.

"Basierend auf unserer MORE-Strategie haben wir in den vergangenen zwölf Jahren systematisch das Ökosystem für die IT-Industrie auf- und ausgebaut und unser Unternehmen vom Grosshändler zum Technologie-Anbieter entwickelt. Damit haben wir die Weichen gestellt, um in dieser Branche, deren Innovationskraft ständig neues Wachstumspotenzial schafft, auch künftig überdurchschnittliche Erträge für unsere Aktionäre zu erwirtschaften", so Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Ansprechpartner ALSO Holding AG:

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 120.000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1500 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com .

