DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW - Die oberste Führungsriege bei Volkswagen dürfte künftig deutlich mehr verdienen. Auf der Hauptversammlung im Mai soll ein neues Vergütungssystem beschlossen werden, das höhere Obergrenzen bei der Bezahlung vorsieht. So kann der Vorstandsvorsitzende theoretisch künftig bis zu 15 statt bislang bis zu 12 Millionen Euro im Jahr verdienen. Allerdings wird Konzernchef Blume wegen seiner Doppelfunktion als CEO bei Porsche unterhalb der Grenze bei VW bleiben. Auch für die anderen VW-Vorstandsmitglieder sind nach der Neuregelung höhere Gehälter möglich. (HB)

VONTOBEL - Die Turbulenzen am Bankenmarkt haben aus Sicht von Andreas Utermann noch nicht den notwendigen Bereinigungsprozess gebracht, der auch die Realwirtschaft treffen wird. In dieser Marktphase will der Verwaltungsratspräsident von Vontobel im eigenen Haus das Geschäft mit Private Markets ausbauen. In einem Interview mit der Börsen-Zeitung sagte Andreas Utermann zu der Frage, ob sein Institut Zukäufe plane: "Da kann man sich alles vorstellen, aber es muss zu uns passen. Wir suchen einen Partner in unseren Zielmärkten, der eher ein Geschäft mit einem moderaten Risiko betreibt. Es muss natürlich auch eine relevante Größe sein, damit es für Vontobel einen echten Unterschied macht." (Börsen-Zeitung)

TSINGSHAN HOLDING - Die chinesische Tsingshan Holding Group plant, ihre Batteriesparte noch in diesem Jahr in Hongkong an die Börse zu bringen. Mit einer Produktion von 600.000 Tonnen im Jahr 2021 und fast 900.000 Tonnen im letzten Jahr, was 28 Prozent des weltweiten Angebots entspricht, dominiert Tsingshan den globalen Nickelmarkt. Nach Prognosen von Analysten wird sein Anteil im nächsten Jahr auf ein Drittel steigen. (Financial Times)

CINEWORLD - CVC Capital Partners und Elliott Management sollen zu den Bietern gehören, die Angebote für Teile von Cineworld vorgelegt haben, während das Unternehmen einen Ausweg aus dem Insolvenzverfahren plant. CVC und Elliott haben nach Angaben von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen Angebote für die israelischen und osteuropäischen Geschäfte von Cineworld abgegeben. Cineworld besitzt 128 Kinos im Vereinigten Königreich unter den Marken Cineworld und Picturehouse sowie 511 Kinos in den USA unter der Marke Regal. Das Unternehmen betreibt Cinema City in sechs osteuropäischen Ländern und Planet Cinema in Israel. (Financial Times)

